Одеська каратистка Терлюга не поїде на ЧС-2023

Анжеліка Терлюга. Фото: UA-Football

Найвідоміша каратистка з Одеської області Анжеліка Терлюга не поїде на чемпіонат світу. Під час останнього спарингу з болгарською колегою друга спортсменка вимагала призначити повторний поєдинок.

Про це повідомили у пресслужбі Федерації карате України.

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Деталі інциденту

Болгарська суперниця одеситки Анжеліки Терлюги після поразки в бою подала протест, внаслідок чого судді призначили "повторний" поєдинок.

"У нас вкрали фінал! Півфінальний поєдинок закінчився з рахунком 14:11 на користь Анжеліки Терлюги. Після закінчення бою болгарська сторона подала протест. Його задовільнили. Причина — на табло не йшов час. Бій повернули на час 1:17 із рахунком 5:4 на користь болгарки після протесту болгарської сторони. "Повторний" бій закінчився з рахунком 6:4 на користь болгарки", — наголосили у Федерації карате України.

Нагадаємо, українська спортсменка Анжеліка Терлюга опинилася в епіцентрі скандалу на чемпіонаті світу з карате. Одеситка була змушена достроково припинити виступи на турнірі.

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