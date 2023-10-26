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Одесская каратистка Терлюга не поедет на ЧМ-2023 из-за скандала с болгаркой — подробности

26 октября 2023 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесская каратистка Терлюга не поедет на ЧМ-2023
Анжелика Терлюга. Фото: UA-Football
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Самая известная каратистка из Одесской области Анжелика Терлюга не поедет на чемпионат мира. Во время последнего спарринга с болгарской коллегой вторая спортсменка потребовала назначить повторный поединок.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации каратэ Украины.

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Детали инцидента

Болгарская соперница одесситки Анжелики Терлюги после поражения в бою подала протест, в результате чего судьи назначили "повторный" поединок.

"У нас украли финал! Полуфинальный поединок закончился со счетом 14:11 в пользу Анжелики Терлюги. После окончания боя болгарская сторона подала протест. Его удовлетворили. Причина — на табло не шло время. Бой вернули на время 1:17 со счетом 5:4 в пользу болгарки после протеста болгарской стороны. "Повторный" бой закончился со счетом 6:4 в пользу болгарки", — отметили в Федерации каратэ Украины.

Напомним, украинская спортсменка Анжелика Терлюга оказалась в эпицентре скандала на чемпионате мира по каратэ. Одесситка была вынуждена досрочно прекратить выступления на турнире.

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