Анжеліка Терлюга народила доньку

Каратистка Анжеліка Терлюга. Фото: НОК

Одеська спортсменка й олімпійська призерка Анжеліка Терлюга вперше народила дитину. Донечку назвали Ніколь. Вона з'явилася на світ 21 грудня.

Про це в Instagram повідомила сама каратистка.

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Анжеліка Терлюга стала мамою. Фото: Instagram/

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Що відомо про Анжеліку Терлюгу

Відзначимо, що Анжеліку Терлюгу двічі визнавали найкращою спортсменкою України: у травні 2018 року та в січні 2020 року. У 2018 році вона очолила рейтинг Міжнародної федерації карате у своїй ваговій категорії.

У серпні 2021 року Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль на літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. У півфінальній сутичці їй вдалося перемогти китайську спортсменку Вен Тзу Юн, але у фіналі вона поступилася своїй головній суперниці Івет Горановій з Болгарії.

У вересні 2021 року Анжеліка вийшла заміж за Володимира Зарецького, рідного брата української та азербайджанської каратистки Ірини Зарецької.

У серпні спортсменка оголосила, що вони з чоловіком чекають на первістка. А у грудні вагітна Анжеліка підкорила мережу чуттєвою фотосесією.