Анжелика Терлюга родила дочь

Одесская каратистка Терлюга стала мамой — трогательное фото
Одесская спортсменка и олимпийский призер Анжелика Терлюга впервые родила ребенка. Дочь назвали Николь. Она появилась на свет 21 декабря.
Об этом в Instagram сообщила сама каратистка.
"Самое большое счастье — это держать в руках целый мир", — подписала Анжелика Терлюга фото с ножкой малышки.
Что известно об Анжелике Терлюге
Отметим, что Анжелику Терлюгу дважды признавали лучшей спортсменкой Украины: в мае 2018 и в январе 2020 года. В 2018 году она возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории.
В августе 2021 года Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. В полуфинальной схватке ей удалось победить китайскую спортсменку Вен Тзу Юн, но в финале она уступила своей главной сопернице Ивете Горановой из Болгарии.
В сентябре 2021 года Анжелика вышла замуж за Владимира Зарецкого, родного брата украинской и азербайджанской каратистки Ирины Зарецкой.
В августе спортсменка объявила, что они с мужем ждут первенца. А в декабре беременная Анжелика покорила сеть чувственной фотосессией.
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