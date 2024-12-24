Анжелика Терлюга родила дочь

Каратистка Анжелика Терлюга. Фото: НОК

Одесская спортсменка и олимпийский призер Анжелика Терлюга впервые родила ребенка. Дочь назвали Николь. Она появилась на свет 21 декабря.

Об этом в Instagram сообщила сама каратистка.

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Анжелика Терлюга стала мамой. Фото: Instagram/

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Что известно об Анжелике Терлюге

Отметим, что Анжелику Терлюгу дважды признавали лучшей спортсменкой Украины: в мае 2018 и в январе 2020 года. В 2018 году она возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории.

В августе 2021 года Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. В полуфинальной схватке ей удалось победить китайскую спортсменку Вен Тзу Юн, но в финале она уступила своей главной сопернице Ивете Горановой из Болгарии.

В сентябре 2021 года Анжелика вышла замуж за Владимира Зарецкого, родного брата украинской и азербайджанской каратистки Ирины Зарецкой.

В августе спортсменка объявила, что они с мужем ждут первенца. А в декабре беременная Анжелика покорила сеть чувственной фотосессией.