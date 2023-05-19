Одеська лікарня отримала сучасне обладнання для реабілітації

Обладнання для реабілітації в лікарні. Фото: Одеська міська рада

Одеська міська лікарня №1 отримала сучасний програмно-технічний комплекс для когнітивної реабілітації під назвою "Рехаком". Цей комплекс активізує мозкові процеси та покращує або відновлює функції мозку, навіть на важких стадіях захворювання.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Результати такої реабілітації допомагають пацієнтам з когнітивними порушеннями краще адаптуватися до повсякденного життя. Важливо зазначити, що Міська Лікарня №1 стала першим медичним закладом в Одеському регіоні, який отримав цей сучасний комплекс для реабілітації. Дане обладнання відкриває нові можливості для пацієнтів і сприяє покращенню їхнього стану.

Медики працюють на сучасному обладнанні. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, Одеська обласна психіатрична лікарня №2 отримала важливу допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Завдяки співпраці з Благодійним фондом Razom for Ukraine медичному закладу було надано необхідне обладнання для своєї роботи.

Зазначимо, медичний онлайн-портал Helsi запустив нову послугу. Завдяки їй українцям стануть доступні термінові онлайн-консультації лікарів.

Також ми повідомляли, що українці можуть отримати кошти від Естонської ради у справах біженців, зокрема, на термінову операцію чи лікування. Максимально можна оформити до 33 тис. гривень за певних умов.