Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеська лікарня отримала сучасне обладнання для реабілітації arrow

Одеська лікарня отримала сучасне обладнання для реабілітації

19 травня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеська лікарня отримала сучасне обладнання для реабілітації
Обладнання для реабілітації в лікарні. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська міська лікарня №1 отримала сучасний програмно-технічний комплекс для когнітивної реабілітації під назвою "Рехаком". Цей комплекс активізує мозкові процеси та покращує або відновлює функції мозку, навіть на важких стадіях захворювання. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Результати такої реабілітації допомагають пацієнтам з когнітивними порушеннями краще адаптуватися до повсякденного життя. Важливо зазначити, що Міська Лікарня №1 стала першим медичним закладом в Одеському регіоні, який отримав цей сучасний комплекс для реабілітації. Дане обладнання відкриває нові можливості для пацієнтів і сприяє покращенню їхнього стану.

Медики працюють на сучасному обладнанні. Фото: Одеська міська рада
Медики працюють на сучасному обладнанні. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, Одеська обласна психіатрична лікарня №2 отримала важливу допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Завдяки співпраці з Благодійним фондом Razom for Ukraine медичному закладу було надано необхідне обладнання для своєї роботи.

Зазначимо, медичний онлайн-портал Helsi запустив нову послугу. Завдяки їй українцям стануть доступні термінові онлайн-консультації лікарів.

Також ми повідомляли, що українці можуть отримати кошти від Естонської ради у справах біженців, зокрема, на термінову операцію чи лікування. Максимально можна оформити до 33 тис. гривень за певних умов.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB