Одесская больница получила современное оборудование для реабилитации
Одесская городская больница №1 получила современный программно-технический комплекс для когнитивной реабилитации под названием "Рехаком". Этот комплекс активизирует мозговые процессы и улучшает или восстанавливает функции мозга даже на тяжелых стадиях заболевания.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Результаты такой реабилитации помогают пациентам с когнитивными нарушениями лучше адаптироваться к повседневной жизни. Важно отметить, что Городская Больница №1 стала первым медицинским учреждением в Одесском регионе, которое получило этот современный комплекс для реабилитации. Данное оборудование открывает новые возможности для пациентов и способствует улучшению их состояния.
Напомним, Одесская областная психиатрическая больница №2 получила важную помощь из Соединенных Штатов Америки. Благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом Razom for Ukraine , медицинскому учреждению было предоставлено необходимое оборудование для своей работы.
Медицинский онлайн-портал Helsi запустил новую услугу. Благодаря ей украинцам станут доступны срочные онлайн-консультации врачей.
Также мы сообщали, что украинцы могут получить средства от Эстонского совета по делам беженцев, в частности, на срочную операцию или лечение . Максимально можно оформить до 33 тыс. гривен при определенных условиях.