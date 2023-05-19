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Одесская больница получила современное оборудование для реабилитации

19 мая 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесская больница получила современное оборудование для реабилитации
Оборудование реабилитации в больнице. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская городская больница №1 получила современный программно-технический комплекс для когнитивной реабилитации под названием "Рехаком". Этот комплекс активизирует мозговые процессы и улучшает или восстанавливает функции мозга даже на тяжелых стадиях заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Результаты такой реабилитации помогают пациентам с когнитивными нарушениями лучше адаптироваться к повседневной жизни. Важно отметить, что Городская Больница №1 стала первым медицинским учреждением в Одесском регионе, которое получило этот современный комплекс для реабилитации. Данное оборудование открывает новые возможности для пациентов и способствует улучшению их состояния.

Медики работают на современном оборудовании. Фото: Одесский городской совет
Медики работают на современном оборудовании. Фото: Одесский городской совет

Напомним, Одесская областная психиатрическая больница №2 получила важную помощь из Соединенных Штатов Америки. Благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом Razom for Ukraine , медицинскому учреждению было предоставлено необходимое оборудование для своей работы.

Медицинский онлайн-портал Helsi запустил новую услугу. Благодаря ей украинцам станут доступны срочные онлайн-консультации врачей.

Также мы сообщали, что украинцы могут получить средства от Эстонского совета по делам беженцев, в частности, на срочную операцию или лечение . Максимально можно оформить до 33 тыс. гривен при определенных условиях.

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