В Одеській області вирощують лохину: куди постачатиметься

Одеська лохина постачатиметься на внутрішній ринок — чому саме
Наступного року на Одещині почнуть плодоносити нові плантації лохини, і вся продукція орієнтована на внутрішній ринок через вигідну ціну. Однак вирощування лохини в цьому регіоні вимагає особливих умов через засолену воду, що робить артезіанські свердловини ключовим фактором успіху.
Про це пише співзасновник розсадника "Фруктовий сад АТ" Дмитро Гончарук.
Вирощування лохини
На Одещині фермери зуміли розв'язати проблему з поливною водою. Вони використали артезіанські свердловини з низьким показником електропровідності (ЕС) і вже наступного року зберуть свій перший урожай лохини. Ця ягода повністю піде на внутрішній ринок, де ціна на неї є дуже привабливою. Експорт поки не розглядається через високу рентабельність продажів всередині країни.
"Ця ягода повністю піде на внутрішній ринок. Йти на експорт господарствам з Одещини немає сенсу, бо на внутрішньому ринку на неї хороша ціна", — зазначив Дмитро Гончарук.
Водночас фермери на Волині, які садять пізні сорти лохини орієнтуються більше на експорт. Це пов'язано з тим, що пізні врожаї, зібрані в середині або наприкінці вересня, можуть приносити максимальний прибуток на закордонних ринках.
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