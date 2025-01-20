Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеська лохина постачатиметься на внутрішній ринок — чому саме arrow

Одеська лохина постачатиметься на внутрішній ринок — чому саме

20 січня 2025 14:28
Рвачова Анастасія - редактор
В Одеській області вирощують лохину: куди постачатиметься
Садівник збирає урожай лохини. Фото ілюстративне: Alamy
Рвачова Анастасія - редактор

Наступного року на Одещині почнуть плодоносити нові плантації лохини, і вся продукція орієнтована на внутрішній ринок через вигідну ціну. Однак вирощування лохини в цьому регіоні вимагає особливих умов через засолену воду, що робить артезіанські свердловини ключовим фактором успіху.

Про це пише співзасновник розсадника "Фруктовий сад АТ" Дмитро Гончарук.

Читайте також:

Вирощування лохини 

На Одещині фермери зуміли розв'язати проблему з поливною водою. Вони використали артезіанські свердловини з низьким показником електропровідності (ЕС) і вже наступного року зберуть свій перший урожай лохини. Ця ягода повністю піде на внутрішній ринок, де ціна на неї є дуже привабливою. Експорт поки не розглядається через високу рентабельність продажів всередині країни.

"Ця ягода повністю піде на внутрішній ринок. Йти на експорт господарствам з Одещини немає сенсу, бо на внутрішньому ринку на неї хороша ціна", — зазначив Дмитро Гончарук. 

Водночас фермери на Волині, які садять пізні сорти лохини орієнтуються більше на експорт. Це пов'язано з тим, що пізні врожаї, зібрані в середині або наприкінці вересня, можуть приносити максимальний прибуток на закордонних ринках.

Нагадаємо, ми писали, які рослини не можна саджати поруч з малиною

Також ми повідомляли, які фрукти вигідніше купувати — свіжі чи заморожені. 

 

Одеса фрукти Новини Одеси сад лохина

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:41 Експосадовець Мінсоцполітики отримав підозру — в чому причина

14:37 Інавгурація Трампа — коли та де дивитися за київським часом

14:35 Стало відомо, з чим пов'язана захворюваність на метапневмовірус

14:30 На Харківщині боєць відкрив вогонь по побратиму — що вирішив суд

14:30 Зарплати бійців ЗСУ та ветеранів — які суми пропонують

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:28 Одеська лохина постачатиметься на внутрішній ринок — чому саме

14:23 Синоптики повідомили, як зміниться погода на Харківщині

14:21 Запчастини для ЗСУ закупляли за завищеними цінами — які збитки

14:21 ПриватБанк запустив нову технологію — що змінилось

14:08 СБУ затримала генералів, які "провалили" оборону Харківщини

14:41 Експосадовець Мінсоцполітики отримав підозру — в чому причина

14:37 Інавгурація Трампа — коли та де дивитися за київським часом

14:35 Стало відомо, з чим пов'язана захворюваність на метапневмовірус

14:30 На Харківщині боєць відкрив вогонь по побратиму — що вирішив суд

14:30 Зарплати бійців ЗСУ та ветеранів — які суми пропонують

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:28 Одеська лохина постачатиметься на внутрішній ринок — чому саме

14:23 Синоптики повідомили, як зміниться погода на Харківщині

14:21 Запчастини для ЗСУ закупляли за завищеними цінами — які збитки

14:21 ПриватБанк запустив нову технологію — що змінилось

14:08 СБУ затримала генералів, які "провалили" оборону Харківщини

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради