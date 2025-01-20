В Одеській області вирощують лохину: куди постачатиметься

Садівник збирає урожай лохини. Фото ілюстративне: Alamy

Наступного року на Одещині почнуть плодоносити нові плантації лохини, і вся продукція орієнтована на внутрішній ринок через вигідну ціну. Однак вирощування лохини в цьому регіоні вимагає особливих умов через засолену воду, що робить артезіанські свердловини ключовим фактором успіху.

Про це пише співзасновник розсадника "Фруктовий сад АТ" Дмитро Гончарук.

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На Одещині фермери зуміли розв'язати проблему з поливною водою. Вони використали артезіанські свердловини з низьким показником електропровідності (ЕС) і вже наступного року зберуть свій перший урожай лохини. Ця ягода повністю піде на внутрішній ринок, де ціна на неї є дуже привабливою. Експорт поки не розглядається через високу рентабельність продажів всередині країни.

"Ця ягода повністю піде на внутрішній ринок. Йти на експорт господарствам з Одещини немає сенсу, бо на внутрішньому ринку на неї хороша ціна", — зазначив Дмитро Гончарук.

Водночас фермери на Волині, які садять пізні сорти лохини орієнтуються більше на експорт. Це пов'язано з тим, що пізні врожаї, зібрані в середині або наприкінці вересня, можуть приносити максимальний прибуток на закордонних ринках.

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