В Одесской области выращивают голубику: куда будет поставляться

Садовник собирает урожай голубики. Фото иллюстративное: Alamy

В следующем году на Одесчине начнут плодоносить новые плантации голубики, и вся продукция ориентирована на внутренний рынок из-за выгодной цены. Однако выращивание голубики в этом регионе требует особых условий из-за засоленной воды, что делает артезианские скважины ключевым фактором успеха.

Об этом пишет соучредитель питомника "Фруктовый сад АО" Дмитрий Гончарук.

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На Одесчине фермеры сумели решить проблему с поливной водой. Они использовали артезианские скважины с низким показателем электропроводности (ЭС) и уже в следующем году соберут свой первый урожай голубики. Эта ягода полностью пойдет на внутренний рынок, где цена на нее очень привлекательна. Экспорт пока не рассматривается из-за высокой рентабельности продаж внутри страны.

"Эта ягода полностью пойдет на внутренний рынок. Идти на экспорт хозяйствам из Одесской области нет смысла, потому что на внутреннем рынке на нее хорошая цена", — отметил Дмитрий Гончарук.

В то же время фермеры на Волыни, которые сажают поздние сорта голубики ориентируются больше на экспорт. Это связано с тем, что поздние урожаи, собранные в середине или в конце сентября, могут приносить максимальную прибыль на зарубежных рынках.

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