Як одеситам обрати легальну ялинку

Чоловік тримає ялинку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеситам радять купувати ялинки легально, щоб не завдати шкоди природі та підтримати місцеві громади. Такі дерева лісівники вирощують на спеціальних плантаціях, а законність кожної ялинки можна перевірити за спеціальним штрих-кодом.

Поради одеситам, які планують купувати живу ялинку, надали в Одеській міській раді.

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Як обрати різдвяну ялинку

Обрати різдвяну ялинку та зберегти природу тепер стало простіше. Лісівники наразі пропонують новорічні дерева, вирощені на спеціальних плантаціях або отримані під час рубок догляду за лісом.

Щоб переконатися, що ялинка легальна, звертайте увагу на спеціальну бирку зі штрих-кодом. Штрих-код містить інформацію про місце заготівлі дерева, лісозаготівельника та його підпорядкування. Цю інформацію можна перевірити, натиснувши тут. Наявність маркування гарантує, що ялинка заготовлена без шкоди для природи, а кошти від її продажу поповнюють місцевий бюджет.

Скільки ялинок заготовлять в Україні

Цього року в Україні планується заготовити близько 200 тисяч ялинок, включно з деревами в горщиках, які після свят можна висадити у відкритий ґрунт.

Яке покарання за незаконне вирубання ялинок

Одеська мерія нагадує, що за незаконне рубання новорічних дерев передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема за незаконну рубку за межами населених пунктів штраф для громадян може складати від 170 до 510 гривень, для посадових осіб та підприємців — від 510 до 850 гривень. А за незаконну рубку, пошкодження чи знищення лісових культур штраф ще більший: від 510 до 1 020 гривень для громадян та від 2 550 до 5 100 гривень для посадових осіб.

Нагадаємо, у Києві вже запрацювали офіційні ялинкові базари, де громадяни можуть обрати та купити святкове дерево. Також ми писали, де встановити і як прикрасити святкове дерево за феншуєм, щоб мати успіх і благополуччя.