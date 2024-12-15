Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеська мерія надала поради, як обрати різдвяну ялинку arrow

Одеська мерія надала поради, як обрати різдвяну ялинку

15 грудня 2024 18:40
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Як одеситам обрати легальну ялинку
Чоловік тримає ялинку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеситам радять купувати ялинки легально, щоб не завдати шкоди природі та підтримати місцеві громади. Такі дерева лісівники вирощують на спеціальних плантаціях, а законність кожної ялинки можна перевірити за спеціальним штрих-кодом. 

Поради одеситам, які планують купувати живу ялинку, надали в Одеській міській раді

Читайте також:

Як обрати різдвяну ялинку

Обрати різдвяну ялинку та зберегти природу тепер стало простіше. Лісівники наразі пропонують новорічні дерева, вирощені на спеціальних плантаціях або отримані під час рубок догляду за лісом.

Щоб переконатися, що ялинка легальна, звертайте увагу на спеціальну бирку зі штрих-кодом. Штрих-код містить інформацію про місце заготівлі дерева, лісозаготівельника та його підпорядкування. Цю інформацію можна перевірити, натиснувши тут. Наявність маркування гарантує, що ялинка заготовлена без шкоди для природи, а кошти від її продажу поповнюють місцевий бюджет.

Скільки ялинок заготовлять в Україні

Цього року в Україні планується заготовити близько 200 тисяч ялинок, включно з деревами в горщиках, які після свят можна висадити у відкритий ґрунт.

Яке покарання за незаконне вирубання ялинок

Одеська мерія нагадує, що за незаконне рубання новорічних дерев передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема за незаконну рубку за межами населених пунктів штраф для громадян може складати від 170 до 510 гривень, для посадових осіб та підприємців — від 510 до 850 гривень. А за незаконну рубку, пошкодження чи знищення лісових культур штраф ще більший: від 510 до 1 020 гривень для громадян та від 2 550 до 5 100 гривень для посадових осіб.

Нагадаємо, у Києві вже запрацювали офіційні ялинкові базари, де громадяни можуть обрати та купити святкове дерево. Також ми писали, де встановити і як прикрасити святкове дерево за феншуєм, щоб мати успіх і благополуччя.

Одеса Одеська область Новий рік Різдво новорічна ялинка Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:04 Синоптики попередили про складні погодні умови у Києві завтра

19:00 Стало відомо, у які години відключатимуть світло в Одесі завтра

18:58 Скаути передали Вифлеємський вогонь Києву — відео

18:40 Одеська мерія надала поради, як обрати різдвяну ялинку

Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

18:33 Особи з інвалідністю III групи — які пільги будуть в 2025

18:11 Садовий запалив Вифлеємський вогонь на могилах захисників

17:58 Дуже сильний вітер та мороз — де завтра буде найхолодніше

17:51 Хочуть гроші за зіпсований товар — українцям пояснили, як бути

17:50 Чоловік фотографував блокпости ТЦК в Одесі — як покарали

19:04 Синоптики попередили про складні погодні умови у Києві завтра

19:00 Стало відомо, у які години відключатимуть світло в Одесі завтра

18:58 Скаути передали Вифлеємський вогонь Києву — відео

18:40 Одеська мерія надала поради, як обрати різдвяну ялинку

18:33 Особи з інвалідністю III групи — які пільги будуть в 2025

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

18:11 Садовий запалив Вифлеємський вогонь на могилах захисників

17:58 Дуже сильний вітер та мороз — де завтра буде найхолодніше

17:51 Хочуть гроші за зіпсований товар — українцям пояснили, як бути

17:50 Чоловік фотографував блокпости ТЦК в Одесі — як покарали

17:46 У Чорному морі потонув російський плавучий кран — відео

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК