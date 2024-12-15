Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесская мэрия дала советы по выбору рождественской елки arrow

Одесская мэрия дала советы по выбору рождественской елки

15 декабря 2024 18:40
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Как одесситам выбрать легальную елку
Мужчина, держит елку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесситам советуют покупать елки легально, чтобы не нанести вред природе и поддержать местные громады. Такие деревья лесоводы выращивают на специальных плантациях, а законность каждой елки можно проверить по специальному штрих-коду.

Советы одесситам, которые планируют покупать живую елку, предоставили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Как выбрать рождественскую елку

Выбрать рождественскую елку и сохранить природу теперь стало проще. Лесоводы сейчас предлагают новогодние деревья, выращенные на специальных плантациях или полученные во время рубок ухода за лесом.

Чтобы убедиться, что елка легальна, обращайте внимание на специальную бирку со штрих-кодом. Штрихкод содержит информацию о месте заготовки дерева, лесозаготовителя и его подчинении. Эту информацию можно проверить нажав здесь. Наличие маркировки гарантирует, что елка заготовлена без ущерба для природы, а средства ее продажи пополняют местный бюджет.

Сколько елок заготовят в Украине

В этом году в Украине планируется заготовить около 200 тысяч елок, включая деревья в горшках, которые после праздников можно высадить в открытую почву.

Какое наказание за незаконную вырубку елок

Одесская мэрия напоминает, что за незаконную рубку новогодних деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности, за незаконную рубку за пределами населенных пунктов штраф для граждан может составлять от 170 до 510 гривен, для должностных лиц и предпринимателей — от 510 до 850 гривен. А за незаконную рубку, повреждение или уничтожение лесных культур штраф еще больше: от 510 до 1020 гривен для граждан и от 2550 до 5100 гривен для должностных лиц.

Напомним, в Киеве уже заработали официальные елочные базары, где граждане могут выбрать и купить праздничное дерево. Также мы писали, где установить и как украсить праздничное дерево за фэншуем, чтобы иметь успех и благополучие.

Одесса Одесская область Новый год Рождество новогодняя елка Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:58 Скауты передали Вифлеемский огонь Киеву — видео

18:40 Одесская мэрия дала советы по выбору рождественской елки

Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

18:33 Лица с инвалидностью III группы — какие льготы будут в 2025 году

18:11 Садовый зажег Вифлеемский огонь на могилах защитников

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

17:58 Очень сильный ветер и мороз — где завтра будет холоднее всего

17:51 Хотят деньги за плохой товар — украинцам объяснили, как быть

17:50 Мужчина фотографировал блокпосты ТЦК в Одессе — как наказали

17:46 В Черном море утонул российский плавучий кран — видео

17:33 Пластуны привезли Вифлеемский огонь мира во Львов — фото

18:58 Скауты передали Вифлеемский огонь Киеву — видео

18:40 Одесская мэрия дала советы по выбору рождественской елки

18:33 Лица с инвалидностью III группы — какие льготы будут в 2025 году

18:11 Садовый зажег Вифлеемский огонь на могилах защитников

17:58 Очень сильный ветер и мороз — где завтра будет холоднее всего

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

17:51 Хотят деньги за плохой товар — украинцам объяснили, как быть

17:50 Мужчина фотографировал блокпосты ТЦК в Одессе — как наказали

17:46 В Черном море утонул российский плавучий кран — видео

17:33 Пластуны привезли Вифлеемский огонь мира во Львов — фото

17:29 В ВСУ показали удары по россиянам на Курщине — впечатляющее видео

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК