Как одесситам выбрать легальную елку

Мужчина, держит елку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесситам советуют покупать елки легально, чтобы не нанести вред природе и поддержать местные громады. Такие деревья лесоводы выращивают на специальных плантациях, а законность каждой елки можно проверить по специальному штрих-коду.

Советы одесситам, которые планируют покупать живую елку, предоставили в Одесском городском совете.

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Как выбрать рождественскую елку

Выбрать рождественскую елку и сохранить природу теперь стало проще. Лесоводы сейчас предлагают новогодние деревья, выращенные на специальных плантациях или полученные во время рубок ухода за лесом.

Чтобы убедиться, что елка легальна, обращайте внимание на специальную бирку со штрих-кодом. Штрихкод содержит информацию о месте заготовки дерева, лесозаготовителя и его подчинении. Эту информацию можно проверить нажав здесь. Наличие маркировки гарантирует, что елка заготовлена без ущерба для природы, а средства ее продажи пополняют местный бюджет.

Сколько елок заготовят в Украине

В этом году в Украине планируется заготовить около 200 тысяч елок, включая деревья в горшках, которые после праздников можно высадить в открытую почву.

Какое наказание за незаконную вырубку елок

Одесская мэрия напоминает, что за незаконную рубку новогодних деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности, за незаконную рубку за пределами населенных пунктов штраф для граждан может составлять от 170 до 510 гривен, для должностных лиц и предпринимателей — от 510 до 850 гривен. А за незаконную рубку, повреждение или уничтожение лесных культур штраф еще больше: от 510 до 1020 гривен для граждан и от 2550 до 5100 гривен для должностных лиц.

Напомним, в Киеве уже заработали официальные елочные базары, где граждане могут выбрать и купить праздничное дерево. Также мы писали, где установить и как украсить праздничное дерево за фэншуем, чтобы иметь успех и благополучие.