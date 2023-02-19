Одеська міська рада погасила кредити на 2-3 роки вперед: яка сума, - читати тут.

Одеська мерія погасила кредити у 2 мільярди гривень
На початок 2022 року місцевий борг Одеської міськради становив понад 3 млрд гривень. Хоч в планах було повернути трохи понад 500 млн гривень за поточний рік, вдалося закрити борги на 2-3 роки вперед.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
"Це відбулося через підвищення облікової ставки з 15 % до 25 %, зменшення бюджетного навантаження на 2023 рік і врешті-решт з метою економії бюджетних коштів на обслуговування самого боргу", — йдеться у повідомленні мерії.
Лише протягом двох місяців 2023 року мерія погасила 296 млн грн. Але через те, що погашення великої суми, яке відповідно до графіків повинно було здійснюватися у 2023 році, фактично здійснено у 2022 році, витрати на погашення кредитів на 2023 рік не заплановано.
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"Місцевий борг бюджету Одеської міської територіальної громади на цей час складає 696,4 млн грн, або зменшився на 30 % від місцевого боргу на початок 2023 року. При цьому орієнтовна розрахункова сума економії бюджетних коштів на обслуговування місцевого боргу у 2023 році складатиме близько 50,0 млн грн", — зазначають у міській раді.
Історія кредитів
Мерія брала позики попередні п’ять років приблизно мільярд на рік. Так, лише у 2021 році за рік до війни в 1,2 млрд грн у трьох банках:
ПАТ АБ "Укргазбанк" — 300 млн грн;
АТ "Ощадбанк" — 600 млн грн;
АТ "Укрексімбанк" — 300 млн грн.
Нагадаємо, через те, що за кредити доведеться сплачувати не 12, а 19 відсотків через зміни в обліковій ставці, місто терміново виділило 100 млн грн, щоб погасити частину тіла кредиту.
Громадські діячі та деякі депутати постійно виступали проти кредитів. Серед аргументів — місто вже двічі попадало в боргову яму, беручи значні суми у банків. Тільки на погашення позики банківських установ, тобто тіла кредитів, у I півріччі витрачено 585,25 млн грн. А ще 166 млн грн — відсотки.