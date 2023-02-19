Одесский городской совет погасил кредиты на 2-3 года вперед: какая сумма, – читать здесь.

Значительную часть суммы вернули досрочно

На начало 2022 года местный долг Одесского горсовета составил более 3 млрд гривен. Хотя в планах было вернуть чуть более 500 млн гривен за текущий год, удалось закрыть долги на 2-3 года вперед.



Об этом сообщили в Одесском городском совете.



"Это произошло из-за повышения учетной ставки с 15% до 25%, уменьшения бюджетной нагрузки на 2023 год и в конце концов с целью экономии бюджетных средств на обслуживание самого долга", — говорится в сообщении мэрии.



Только за два месяца 2023 года мэрия погасила 296 млн грн. Но так как погашение крупной суммы, которое в соответствии с графиками должно было осуществляться в 2023 году, фактически осуществлено в 2022 году, расходы на погашение кредитов на 2023 год не запланированы.



"Местный долг бюджета Одесского городского территориального общества в настоящее время составляет 696,4 млн грн, или уменьшился на 30% от местного долга на начало 2023 года. При этом ориентировочная расчетная сумма экономии бюджетных средств на обслуживание местного долга в 2023 году составит около 50, 0 млн грн", — отмечают в городском совете.

История кредитов

Мэрия брала ссуды предыдущие пять лет примерно миллиард в год. Только в 2021 году за год до войны в 1,2 млрд грн в трех банках:



ПАО АБ "Укргазбанк" — 300 млн грн;

АО "Ощадбанк" — 600 млн грн;

АО "Укрэксимбанк" — 300 млн грн.



Напомним, из-за того, что за кредиты придется платить не 12, а 19 процентов из-за изменений в учетной ставке, город срочно выделил 100 млн грн, чтобы погасить часть тела кредита.



Общественные деятели и некоторые депутаты постоянно выступали против кредитов. Среди аргументов город уже дважды попадал в долговую яму, беря значительные суммы у банков. Только на погашение ссуды банковских учреждений, то есть тела кредитов, в I полугодии израсходовано 585,25 млн грн. А еще 166 млн грн — проценты.