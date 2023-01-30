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Одеська мерія призначила керівника Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції

30 січня 2023 11:22
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук
Одеська мерія призначила керівника Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Іван Ліптуга розпочинав кар'єру з туристичного агенства
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук

В Одесі ще у вересні створили новий єдиний Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Він об’єднав одразу три управління. Тепер його очолює Іван Ліптуга. 

Про це стало відомо на засідання виконавчого комітету Одеської міської ради. 

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"Представляю вам керівника. Я тільки підписав відповідне розпорядження. Ми створили такий потужний департамент. В мене асоціація, що це такий "фасадний" департамент", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов. 

Створення нової структури раніше  аргументували бажанням потрапити до списку ЮНЕСКО, мовляв, єдиний департамент дозволить краще координувати дії.

"Робота цього Департаменту стає врази важливою після вступу Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Є два основних напрямки. Перше — представництво міста на міжнародній арені, розвиток культури, збереження культурної спадщини", — додав Труханов.

Що відомо про Івана Ліптугу 

Іван Ліптуга має економічну та юридичну вищу освіту, був директором Департаменту туризму і курортів Мінекономрозвитку України. Є президентом Національної туристичної організації, представник від України з питань маркетингу у Міжнародній торговій палаті.

Ліквідували три департаменти

  • Департамент культури та туризму;
  • Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу;
  • Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини.

Чим займається новий департамент

Одним із завдань новоствореного Департаменту буде сприяння координації діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, організацій в рамках участі Одеси в культурній спадщині ЮНЕСКО та участі Одеси в мережі креативних міст, яка вже включена до літературного ЮНЕСКО.

Нагадаємо, 25 січня на 18-й позачерговій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ухвалили рішення включити центр Одеси до ЮНЕСКО. Історична частина міста тепер буде під пильним захистом міжнародної організації.

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