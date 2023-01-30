Одесская мэрия назначила руководителя Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции
В Одессе еще в сентябре был создан новый единый Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции. Он объединил сразу три управления. Теперь его возглавляет Иван Липтуга.
Об этом стало известно на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета.
-
В Пакистане взорвали мечеть, по меньшей мере 28 погибших
-
"Я — переселенка, и кому, как не мне, знать, что нужно нашим украинцам": во Львове открыли приют "Безопасное место"
-
Мобилизация в Украине 2023 года: какие болезни освобождают от службы в ВСУ
-
Возвращение не получилось: концерты предателя Миши Марвина отменяют в россии
-
Россияне нанесли удар по Харьковской области: есть погибшие и раненые
-
ПриватБанк объявил сбор 31 млн грн на экипировку пилотов
-
Польша может передать истребители F-16 для Украины: какое условие
-
"Работали" во время комендантского часа: в Киеве задержали серийных угонщиков авто
-
Министерство молодежи и спорта Украины может получить нового председателя: кто займет место Вадима Гутцайта
-
Суд отправил террористку "ДНР" за решетку на 13 лет
"Представляю вам руководителя. Я только подписал соответствующее распоряжение. Мы создали такой мощный департамент. У меня ассоциация, что это такой "фасадный" департамент", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Создание новой структуры ранее аргументировалось желанием попасть в список ЮНЕСКО, мол, единый департамент позволит лучше координировать действия.
"Работа этого Департамента становится впечатляющей после вступления Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть два основных направления. Первое — представительство города на международной арене, развитие культуры, сохранение культурного наследия" , — добавил Труханов.
Что известно об Иване Липтуге
Иван Липтуга имеет экономическое и юридическое высшее образование, был директором Департамента туризма и курортов Минэкономразвития Украины. Является президентом Национальной туристической организации, представитель Украины по вопросам маркетинга в Международной торговой палате.
Ликвидировали три департамента
- Департамент культуры и туризма;
- Департамент международного сотрудничества и маркетинга;
- Управление по охране объектов культурного наследия.
Чем занимается новый департамент
Одной из задач нового Департамента будет содействие координации деятельности исполнительных органов Одесского городского совета, предприятий, организаций в рамках участия Одессы в культурном наследии ЮНЕСКО и участия Одессы в сети креативных городов, которая уже включена в литературное ЮНЕСКО.
Напомним, 25 января на 18-й внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия приняли решение включить центр Одессы в ЮНЕСКО. Историческая часть города теперь будет под защитой международной организации.