Одесская мэрия назначила руководителя Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции

Иван Липтуга начинал карьеру с туристического агентства

В Одессе еще в сентябре был создан новый единый Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции. Он объединил сразу три управления. Теперь его возглавляет Иван Липтуга.

Об этом стало известно на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета.

"Представляю вам руководителя. Я только подписал соответствующее распоряжение. Мы создали такой мощный департамент. У меня ассоциация, что это такой "фасадный" департамент", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Создание новой структуры ранее аргументировалось желанием попасть в список ЮНЕСКО, мол, единый департамент позволит лучше координировать действия.

"Работа этого Департамента становится впечатляющей после вступления Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть два основных направления. Первое — представительство города на международной арене, развитие культуры, сохранение культурного наследия" , — добавил Труханов.

Что известно об Иване Липтуге

Иван Липтуга имеет экономическое и юридическое высшее образование, был директором Департамента туризма и курортов Минэкономразвития Украины. Является президентом Национальной туристической организации, представитель Украины по вопросам маркетинга в Международной торговой палате.

Ликвидировали три департамента

Департамент культуры и туризма;

Департамент международного сотрудничества и маркетинга;

Управление по охране объектов культурного наследия.

Чем занимается новый департамент

Одной из задач нового Департамента будет содействие координации деятельности исполнительных органов Одесского городского совета, предприятий, организаций в рамках участия Одессы в культурном наследии ЮНЕСКО и участия Одессы в сети креативных городов, которая уже включена в литературное ЮНЕСКО.

Напомним, 25 января на 18-й внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия приняли решение включить центр Одессы в ЮНЕСКО. Историческая часть города теперь будет под защитой международной организации.