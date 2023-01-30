Одеська область лідирує: за рік видали найбільшу кількість біометричних паспортів

Міграційна служба працювала по 16 годин

У 2022 році міграційна служба Одеської області видала найбільшу кількість біометричних паспортів і до місцевого бюджету перераховано понад 129 мільйонів гривень.Такий показник в нашій роботі, який є кращим серед інших областей.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

"Такий показник є вищим ніж у попередні роки, досягнуто завдяки сприянню Одеської обласної військової адміністрації у відкритті максимально можливої кількості вікон для прийому документів громадян по всій області. Ми працюємо 7 днів на тиждень по 12-16 годин. Одеська міграційна служба приймає не тільки жителів Одеси та області, а й обслуговувала повністю Миколаївську прифронтову область та Херсонську", — розповіла Начальник Міграційної служби Одеської області Олена Погребняк.

Серед виданих документів — 277 тисяч закордонних паспортів та понад 93 тисячі ID – карток.

Також у 2022 році запровадили послугу вклеювання фото дітей до закордонних паспортів батьків та продовження терміну дії на 5 років паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Тільки за період війни продовжено термін дії паспорта понад 22 тисячам громадянам. Вклеїли фото дітей у батьківські паспорти понад 21 тисячу разів.

Також для забезпечення безперервного процесу оформлення документів, в періоди відключення електроенергії служба отримала потужний генератор.

"Це дало змогу не тільки забезпечив безперебійну роботу, а й організувати Пункт Незламності в приміщенні міграційної служби, яким користуються не тільки одесити, а й велика кількість ВПО, які звертаються до міграційної служби", — додала Олена Погребняк.

Під час війни в Одесі відновлюють та, навіть, запроваджують нові адміністративні послуги, які можна отримати в місцевих центрах. Центр адмінпослуг надає послуги не лише одеситам, а й переселенцям, але трапляються затримки через черги.