Одесская область лидирует: за год выдали наибольшее количество биометрических паспортов

Миграционная служба работала по 16 часов

В 2022 году миграционная служба Одесской области выдала наибольшее количество биометрических паспортов и в местный бюджет перечислено более 129 миллионов гривен. Такой показатель в нашей работе, который является лучшим среди других областей.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

"Такой показатель выше, чем в предыдущие годы, достигнут благодаря содействию Одесской областной военной администрации в открытии максимально возможного количества окон для приема документов граждан по всей области. Мы работаем 7 дней в неделю по 12-16 часов. Одесская миграционная служба принимает не только жителей Одессы и области, но и обслуживала полностью Николаевскую прифронтовую и Херсонскую области" , — рассказала Начальник Миграционной службы Одесской области Елена Погребняк.

Среди выданных документов — 277 тысяч загранпаспортов и более 93 тысяч ID — карт.

Также в 2022 году была введена услуга вклеивания фото детей в загранпаспорта родителей и продление срока действия на 5 лет паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Только за период войны продлен срок действия паспорта более чем 22 тысячам граждан. Вклеили фото детей в родительские паспорта более 21 тысячи раз.

Также для обеспечения непрерывного процесса оформления документов в периоды отключения электроэнергии служба получила мощный генератор.

"Это позволило не только обеспечить бесперебойную работу, но и организовать Пункт Несокрушимости в помещении миграционной службы, которым пользуются не только одесситы, но и большое количество ВПЛ, которые обращаются в миграционную службу", — добавила Елена Погребняк.

Во время войны в Одессе возобновляют и даже вводят новые административные услуги, которые можно получить в местных центрах. Центр админуслуг предоставляет услуги не только одесситам, но и переселенцам, но случаются задержки из-за очередей.