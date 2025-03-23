На Одещині найбільше скарг на ціни в аптека

Ліки на полицях в аптеці. Фото ілюстративне: lexinform

Українці масово скаржаться на завищені ціни на ліки в аптеках. Найбільше звернень надійшло з кількох регіонів, зокрема й з Одещини. Фахівці вже розпочали перевірки та виявили порушення.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Перевірки аптек

За їхньою інформацією, за два тижні Держпродспоживслужба отримала 567 скарг від мешканців Харківської, Київської, Полтавської, Закарпатської, Запорізької, Дніпропетровської, Одеської, Чернівецької, Івано-Франківської, Волинської областей та Києва.

Фахівці вже здійснили 3 747 моніторингів цін, погодили 210 позапланових перевірок та фактично розпочали 52 з них. У чотирьох випадках зафіксовано завищення цін від 2% до 72% від встановлених надбавок.

"Загалом, за даними Держпродспоживслужби, зафіксовано тенденцію до поступового зниження цін на ліки. І це відноситься і до ТОП-100 найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які виробники знизили на 30%", — зазначили в Держпродспоживслужбі.

Як поскаржитися на завищені ціни

Зазначимо, що з 1 березня відновлено перевірки за цінами на лікарські засоби в аптечних закладах, здійснює контроль Держпродспоживслужба. Кожен громадянин має право звернутися, у разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами.

Для цього необхідно вказати наступну інформацію у звернені:

назву суб’єкта господарювання, його організаційно-правову форму (ФОП, ТОВ, ПП тощо) та місцезнаходження аптеки;

перелік лікарських засобів, на які завищено ціни;

копії відповідних документів (чеки, квитанції, фотографії цінників тощо).

З переліком ліків, на які знижені ціни, можна ознайомитися за посиланням на офіційному вебпорталі МОЗ.

Для подання звернення до територіальних органів Держпродспоживслужби споживачі можуть скористатися будь-яким способом: за номером телефону, на поштову або електронну адресу, а також заповнити електронну форму.

Нагадаємо, ми писали на які ліки знизять ціни на 30% з березня. Також розповідали, що аптеки в селах відкриватимуться за спрощеними умовами, адже уряд скасував вимоги до складних архітектурних перебудов приміщень, які раніше були обов’язковими для отримання ліцензії.