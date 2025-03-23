В Одесской области больше всего жалоб на цены в аптеках

Одесская область среди лидеров по жалобам на цены в аптеках
Украинцы массово жалуются на завышенные цены на лекарства в аптеках. Больше всего обращений поступило из нескольких регионов, в том числе и из Одесской области. Специалисты уже начали проверки и выявили нарушения.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Проверки аптек
По их информации, за две недели Госпродпотребслужба получила 567 жалоб от жителей Харьковской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской областей и Киева.
Специалисты уже осуществили 3 747 мониторингов цен, согласовали 210 внеплановых проверок и фактически начали 52 из них. В четырех случаях зафиксировано завышение цен от 2% до 72% от установленных надбавок.
"В целом, по данным Госпродпотребслужбы, зафиксирована тенденция к постепенному снижению цен на лекарства. И это относится и к ТОП-100 наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые производители снизили на 30%", — отметили в Госпродпотребслужбе.
Как пожаловаться на завышенные цены
Отметим, что с 1 марта возобновлены проверки по ценам на лекарственные средства в аптечных учреждениях, осуществляет контроль Госпродпотребслужба. Каждый гражданин имеет право обратиться, в случае выявления случаев продажи лекарственных средств по завышенным ценам.
Для этого необходимо указать следующую информацию в обращении:
- название субъекта хозяйствования, его организационно-правовую форму (ФЛП, ООО, ЧП и т.д.) и местонахождение аптеки;
- перечень лекарственных средств, на которые завышены цены;
- копии соответствующих документов (чеки, квитанции, фотографии ценников и т. п.).
С перечнем лекарств, на которые снижены цены, можно ознакомиться по ссылке на официальном веб-портале Минздрава.
Для подачи обращения в территориальные органы Госпродпотребслужбы потребители могут воспользоваться любым способом: по номеру телефона, на почтовый или электронный адрес, а также заполнить электронную форму.
Напомним, мы писали на какие лекарства снизят цены на 30% с марта. Также рассказывали, что аптеки в селах будут открываться по упрощенным условиям, ведь правительство отменило требования к сложным архитектурным перестройкам помещений, которые ранее были обязательными для получения лицензии.
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