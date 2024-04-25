Одеська тенісистка Даяна Ястремська побила особистий рекорд на турнірі Madrid Open

Даяна Ястремська. Фото: Andy Wong/AP Photo

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула свою першу перемогу на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Ця перемога стала для неї особистим рекордом на місцевих кортах, а також забезпечила їй перший вихід у третій раунд турніру.

Про це Новини.LIVE з трансляції турніру WTA 1000.

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Хід гри

У першій частині матчу одеситка Даяна Ястремська зазнала поразки з рахунком 0:6, але не зламалася і продемонструвала вражаючу віддачу. Вона все ж таки здобула перемогу з рахунком 7:5 у другому сеті після відповіді Аранго.

У напруженому третьому сеті Даяна Ястремська виявила неймовірну стійкість і завершила поєдинок з перемогою 6:4, забезпечивши собі місце у третьому раунді турніру,де вона зіграє з переможницею пари Коко Гофф та Аранчі Рус.

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Ми раніше писали, що у Маямі на турнірі серії WTA 1000 проходили матчі третього кола. На цій стадії Україну представила Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська, а Еліна Світоліна грала перенесений матч другого раунду.

Також ми повідомляли, що тенісистка з Одеси Даяна Ястремська вперше взяла участь у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open). Її суперницею стала китаянка Чжен Ціньвень.