Одесская теннисистка Даяна Ястремская побила личный рекорд на турнире Madrid Open

Даяна Ястремская. Фото: Andy Wong/AP Photo

Украинская теннисистка Дайана Ястремская одержала свою первую победу на турнире WTA 1000 в Мадриде. Эта победа стала для нее личным рекордом на местных кортах, а также обеспечила первый выход в третий раунд турнира.

Об этом Новини.LIVE по трансляции турнира WTA 1000.

Читайте также:

Ход игры

В первой части матча одесситка Даяна Ястремская потерпела поражение со счетом 0:6, но не сломалась и продемонстрировала впечатляющую отдачу. Она все же одержала победу со счетом 7:5 во втором сете после ответа Аранго.

В напряженном третьем сете Даяна Ястремская проявила невероятную стойкость и завершила поединок с победой 6:4, обеспечив себе место в третьем раунде турнира, где сыграет с победительницей пары Коко Гофф и Аранчи Рус.

Больше о Даяне Ястремской

Мы ранее писали, что в Майами на турнире серии WTA 1000 проходили матчи третьего круга. На этой стадии Украину представила Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, а Элина Свитолина играла перенесенный матч второго раунда.

Также мы сообщали, что теннисистка из Одессы Дайана Ястремская впервые приняла участие в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Ее соперницей стала китаянка Чжэн Циньвэнь.