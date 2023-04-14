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Одеська "захисниця моряків" зізналась в суді, що нелегально перевозила чоловіків за кордон

14 квітня 2023 21:12
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеська "захисниця моряків" зізналась в суді, що нелегально перевозила чоловіків за кордон
Христина Король, ексголова Об’єднання моряків України. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Приморський районний суд Одеси затвердив угоду між очільницею громадської організації "Українське об'єднання моряків" Христиною Король та прокурором щодо визнання провини. Активістці вдалось уникнути важких покарань. 

Про це Новини.LIVE дізнались з ухвали суду.

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Визнала провину, згодилася на штраф у розмірі 425 тисяч гривень та позбавлення права займатися діяльністю, пов'язаною із підготовкою фахівців морського транспорту, на термін трьох років, без конфіскації майна. Таким чином, вона уникнула важчих наслідків, які передбачало оригінальне правопорушення. Мова йде про позбавлення волі від семи до дев'яти років з конфіскацією майна та обмеженням права на зайняття певних посад або діяльності на термін до трьох років.

"При цьому, підставами для застосування ст. 69 КК України, та призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом, є наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, те, що особа перерахувала на рахунок НБУ для підтримки ЗСУ кошти в сумі 1 500 000 гривень та раніше не засуджена", — йдеться в ухвалі суду. 

Що відомо про справу "захисниці моряків"

Активістку та голову Об’єднання моряків України Крістіну Король випустили під заставу після затримання представниками СБУ. Одеські моряки, які вважали затримання Король незаконним та безпідставним, зібрали 1,85 млн грн аби звільнити активістку.

Як заявила одеська обласна прокуратура, зібраних доказів було достатньо для затримання на винесення підозри для активістки. А вже рішення, щодо її вини та вироку вже буде виносити суд.

Нагадаємо, що активістку та голову Об’єднання моряків України Крістіну Король затримали представники СБУ 14 грудня. Моряки виходили на мирні зібрання та збирали гроші для застави.

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