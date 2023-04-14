Одесская "защитница моряков" призналась в суде, что нелегально перевозила мужчин за границу

Кристина Король, экспредседатель Объединения моряков Украины. Фото: Новости.

Приморский районный суд Одессы утвердил соглашение между главой общественной организации "Украинское объединение моряков" Кристиной Король и прокурором о признании вины. Активистке удалось избежать тяжелых наказаний.

Об этом Новости.LIVE узнали в постановлении суда.

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Признала вину, согласилась на штраф в размере 425 тысяч гривен и лишение права заниматься деятельностью, связанной с подготовкой специалистов морского транспорта на срок трех лет, без конфискации имущества. Таким образом, она избежала более тяжелых последствий, предполагавших оригинальное правонарушение. Речь идет о лишении свободы от семи до девяти лет с конфискацией имущества и ограничением права на занятие определенных должностей или деятельности на срок до трех лет.

"При этом основаниями для применения ст. 69 УК Украины и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, является наличие нескольких обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, а именно: искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления, то, что лицо перечислило насчет НБУ для поддержки ВСУ средства в сумме 1 500 000 гривен и ранее не осуждено", — говорится в определении суда.

Что известно о деле "защитницы моряков"

Активистку и главу Объединения моряков Украины Кристину Король выпустили под залог после задержания представителями СБУ. Одесские моряки, считавшие задержание Король незаконным и безосновательным, собрали 1,85 млн грн, чтобы уволить активистку.

Как заявила одесская областная прокуратура, собранных доказательств было достаточно для задержания подозрения для активистки. А уже решение относительно ее вины и приговора уже будет выносить суд.

Напомним, что активистку и главу Объединения моряков Украины Кристину Король задержали представители СБУ 14 декабря. Моряки выходили на мирное собрание и собирали деньги для залога.