Одеське узбережжя готове до протидесантної оборони, — Гуменюк
Одеса повністю захищена та оснащена усім необхідним у разі спроби висадки ворожого десанту на узбережжя. Українські військові готові дати відсіч.
Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.
За її словами на початку повномасштабного вторгнення ворог вдався до відчайдушних кроків, коли висилав диверсійно-розвідувальні групи до нашого узбережжя. Але зараз воно є лінією оборони.
"Своїми атаками, ворог підкреслює, що узбережжя є лінію небезпеки", — зазначила Гуменюк.
Також вона додала, що аналізуючи торішній період, коли було тепло й люди намагалися відпочивати на пляжах, як раз в цей період ворог дуже потужно атакував рекреаційну зону.
Де точаться найзапекліші бої
Українські військові стримують натиск російських окупантів у динамічних боях у районі Бахмута. При цьому ворожі війська зазнають значних втрат.
Авдіївка перетворилася на суцільні руїни внаслідок тривалих бойових дій та бомбардувань з боку російських збройних сил та проросійських сепаратистів. Нещодавно, внаслідок нового авіаудару, ще одну багатоповерхівку було зруйновано. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, оскільки вони вчасно евакуювалися.
Нагадаємо, російські окупаційні війська тимчасово припинили ракетну активність у бік України з акваторії Чорного моря через брак у запасі крилатих ракет. Зокрема, йдеться про крилаті ракети морського базування типу "Калібр".