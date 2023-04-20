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Одеське узбережжя готове до протидесантної оборони, — Гуменюк

20 квітня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеське узбережжя готове до протидесантної оборони
Наталя Гуменюк, речниця ОК "Південь". Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеса повністю захищена та оснащена усім необхідним у разі спроби висадки ворожого десанту на узбережжя. Українські військові готові дати відсіч. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами на початку повномасштабного вторгнення ворог вдався до відчайдушних кроків, коли висилав диверсійно-розвідувальні групи до нашого узбережжя. Але зараз воно є лінією оборони.

"Своїми атаками, ворог підкреслює, що узбережжя є лінію небезпеки", — зазначила Гуменюк. 

Також вона додала, що аналізуючи торішній період, коли було тепло й люди намагалися відпочивати на пляжах, як раз в цей період ворог дуже потужно атакував рекреаційну зону.

Де точаться найзапекліші бої

Українські військові стримують натиск російських окупантів у динамічних боях у районі Бахмута. При цьому ворожі війська зазнають значних втрат.

Авдіївка перетворилася на суцільні руїни внаслідок тривалих бойових дій та бомбардувань з боку російських збройних сил та проросійських сепаратистів. Нещодавно, внаслідок нового авіаудару, ще одну багатоповерхівку було зруйновано. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, оскільки вони вчасно евакуювалися.

Нагадаємо, російські окупаційні війська тимчасово припинили ракетну активність у бік України з акваторії Чорного моря через брак у запасі крилатих ракет. Зокрема, йдеться про крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

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