Одесское побережье готово к противодесантной обороне

Наталья Гуменюк, спикер ОК "Юг". Фото: Новости.

Одесса полностью защищена и оснащена всем необходимым при попытке высадки вражеского десанта на побережье. Украинские военные готовы дать отпор.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, в начале полномасштабного вторжения враг прибег к отчаянным шагам, когда высылал диверсионно-разведывательные группы к нашему побережью. Но сейчас это линия обороны.

"Своими атаками, враг подчеркивает, что побережье есть линия опасности", — отметила Гуменюк.

Также она добавила, что анализируя период прошлого года, когда было тепло и люди пытались отдыхать на пляжах, как раз в этот период враг очень мощно атаковал рекреационную зону.

Где идут самые ожесточенные бои

Украинские военные сдерживают давление российских оккупантов в динамичных боях в районе Бахмута. При этом вражеские войска несут значительные потери.

Авдеевка превратилась в сплошные развалины в результате продолжительных боевых действий и бомбардировок со стороны российских вооруженных сил и пророссийских сепаратистов. Недавно, в результате нового авиаудара, еще одна многоэтажка была разрушена. К счастью, никто из жителей не пострадал, поскольку они были эвакуированы вовремя.

Напомним, российские оккупационные войска временно прекратили ракетную активность в сторону Украины из акватории Черного моря из-за отсутствия в запасе крылатых ракет. В частности, речь идет о крылатых ракетах морского базирования типа "Калибр".