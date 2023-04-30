Одеські бійці продовжують нищити ворога на Бахмутському напрямку

Мінометник на передовій. Фото: 28 ОМБр

Одеські "лицарі" не дають ворогу спокою на Бахмутському напрямку. Бійці 28 ОМБр провели успішний штурм на одному з напрямків.

Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

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Як зазначають самі воїни, битва за кожну позицію на цьому напрямку має величезний вплив на оборонну спроможність всієї лінії фронту.

"Декілька місяців "басейн" був "кісткою в горлі" для наших воїнів, тому його штурм був питанням часу", — йдеться у повідомленні військових.

Як це було

Невелика група розвідників 28-ї ОМБр у взаємодії з аеророзвідкою та мінометниками змогла вибити з "басейну" угруповання військ противника, що у кілька разів переважало за кількістю.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пригрозив главі міноборони РФ Сергію Шойгу. Каже, виведе бойовиків ПВК з Бахмуту в разі відсутності боєприпасів. Терорист підкреслив, що припасів "залишилось на декілька днів", тому вони або залишать місто, або їх "залишать гинути".

Також Пригожин прокоментував майбутній наступ ЗСУ. За його словами, можливо, його запланують на 9 травня.

Додамо, протягом останнього тижня лінія фронту майже не рухалася. Бої на деяких ділянках фронту під Бахмутом і Мар’їнкою відбуваються на відстані 50 метрів та менше.