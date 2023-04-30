Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські бійці продовжують нищити ворога на Бахмутському напрямку arrow

Одеські бійці продовжують нищити ворога на Бахмутському напрямку

30 квітня 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські бійці продовжують нищити ворога на Бахмутському напрямку
Мінометник на передовій. Фото: 28 ОМБр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські "лицарі"  не дають ворогу спокою на Бахмутському напрямку. Бійці 28 ОМБр провели успішний штурм на одному з напрямків.

Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

Читайте також:

Як зазначають самі воїни, битва за кожну позицію на цьому напрямку має величезний вплив на оборонну спроможність всієї лінії фронту. 

"Декілька місяців "басейн" був "кісткою в горлі" для наших воїнів, тому його штурм був питанням часу", — йдеться у повідомленні військових. 

Як це було

Невелика група розвідників 28-ї ОМБр у взаємодії з аеророзвідкою та мінометниками змогла вибити з "басейну" угруповання військ противника, що у кілька разів переважало за кількістю.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пригрозив главі міноборони РФ Сергію Шойгу. Каже, виведе бойовиків ПВК з Бахмуту в разі відсутності боєприпасів. Терорист підкреслив, що припасів "залишилось на декілька днів", тому вони або залишать місто, або їх "залишать гинути".

Також Пригожин прокоментував майбутній наступ ЗСУ. За його словами, можливо, його запланують на 9 травня.

Додамо, протягом останнього тижня лінія фронту майже не рухалася. Бої на деяких ділянках фронту під Бахмутом і Мар’їнкою відбуваються на відстані 50 метрів та менше.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB