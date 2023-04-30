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Одесские бойцы продолжают уничтожать врага на Бахмутском направлении

30 апреля 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские бойцы продолжают уничтожать врага на Бахмутском направлении
Минометчик на передовой. Фото: 28 ОМБр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские "рыцари" не дают врагу покоя на Бахмутском направлении. Бойцы 28 ОМБр провели успешный штурм в одном из направлений.

Об этом сообщает 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Как отмечают сами воины, битва за каждую позицию в этом направлении оказывает огромное влияние на оборонительную способность всей линии фронта.

"Несколько месяцев "бассейн" был "костью в горле" для наших воинов, поэтому его штурм был вопросом времени", — говорится в сообщении военных.

Как это было

Небольшая группа разведчиков 28-й ОМБр во взаимодействии с аэроразведкой и минометчиками смогла выбить из "бассейна" группировку войск противника, что в несколько раз превосходило по количеству.

Напомним, основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил главе минобороны РФ Сергею Шойгу. Говорит, выведет боевиков ПИК из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов. Террорист подчеркнул, что запасов "осталось на несколько дней", поэтому они либо покинут город, либо их "оставят погибать".

Также Пригожин прокомментировал предстоящее наступление ВСУ. По его словам, возможно его запланируют на 9 мая.

Добавим, в течение последней недели линия фронта почти не двигалась. Бои на некоторых участках фронта под Бахмутом и Марьинкой проходят на расстоянии 50 метров и меньше.

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