Одеські ДСНСники врятували життя вужа

Вуж звичайний в дикій природі. Фото: pixabay

Одеські рятувальники дістали з електрощитової молодого вужа. Тварина опинилася у пастці випадково.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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За заявою надзвичайників вчора до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в електрощитову одного із підприємств на Старокиївському шосе міста Одеси заліз вуж. Наразі тварина здорова, фахівці після огляду випустили її на волю.

Одеські надзвичайники врятували вужа. Фото: ДСНС України в Одеській області

Що відомо про вужа звичайного

Найпоширеніший вид вужів, неотруйних змій родини вужевих.

Вужі відрізняються від інших змій "жовтими вухами" — яскраво-вираженими мітками на голові, частіше жовтими, але іноді білими і оранжевими. Самиці більші за розміром самців, іноді досягають до 1,5 метрів, але найчастіше розміри не більше метра. Харчується в основному живими жабами, гризунами і рідше рибою. Природними ворогами вужів є лелеки, хижі птахи і деякі ссавці.

Вужі добре приручаються і переносять неволю.

Нагадаємо, водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій та колеги з Комунальної установи рятувальної-водолазної служби провели спільні навчання в акваторії Чорного моря. Вони покращували навички порятунку людей на воді та надання домедичної допомоги постраждалим.