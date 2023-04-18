Одеські ДСНСники врятували життя вужа: у якому стані тварина
Одеські рятувальники дістали з електрощитової молодого вужа. Тварина опинилася у пастці випадково.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області.
За заявою надзвичайників вчора до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в електрощитову одного із підприємств на Старокиївському шосе міста Одеси заліз вуж. Наразі тварина здорова, фахівці після огляду випустили її на волю.
Що відомо про вужа звичайного
Найпоширеніший вид вужів, неотруйних змій родини вужевих.
Вужі відрізняються від інших змій "жовтими вухами" — яскраво-вираженими мітками на голові, частіше жовтими, але іноді білими і оранжевими. Самиці більші за розміром самців, іноді досягають до 1,5 метрів, але найчастіше розміри не більше метра. Харчується в основному живими жабами, гризунами і рідше рибою. Природними ворогами вужів є лелеки, хижі птахи і деякі ссавці.
Вужі добре приручаються і переносять неволю.
Нагадаємо, водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій та колеги з Комунальної установи рятувальної-водолазної служби провели спільні навчання в акваторії Чорного моря. Вони покращували навички порятунку людей на воді та надання домедичної допомоги постраждалим.