Одесские ГСЧСники спасли жизнь ужа

Уж обычный в дикой природе. Фото: pixabay

Одесские спасатели достали из электрощитовой молодого ужа. Животное оказалось в ловушке случайно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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По заявлению чрезвычайников вчера в Службу спасения поступило сообщение о том, что в электрощитовую одного из предприятий на Старокиевском шоссе города Одессы залез уж. Пока животное здорово, специалисты после осмотра выпустили его на свободу.

Одесские чрезвычайники спасли ужа. Фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Что известно об уже обычном

Самый распространенный вид ужей, неядовитых змей семьи ужей.

Ужи отличаются от других змей "желтыми ушами" — ярко-выраженными метками на голове, чаще желтыми, но иногда белыми и оранжевыми. Самки больше по размеру самцов, иногда достигают до 1,5 метров, но чаще размеры не больше метра. Питается в основном живыми лягушками, грызунами и реже рыбой. Естественными врагами уже являются аисты, хищные птицы и некоторые млекопитающие.

Ужи хорошо приручаются и переносят неволю.

Напомним, водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и коллеги из Коммунального учреждения спасательно-водолазной службы провели совместные учения в акватории Черного моря. Они улучшали навыки спасения людей на воде и оказания медицинской помощи пострадавшим.