Одесские ГСЧСники спасли жизнь ужа: в каком состоянии животное
Одесские спасатели достали из электрощитовой молодого ужа. Животное оказалось в ловушке случайно.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
По заявлению чрезвычайников вчера в Службу спасения поступило сообщение о том, что в электрощитовую одного из предприятий на Старокиевском шоссе города Одессы залез уж. Пока животное здорово, специалисты после осмотра выпустили его на свободу.
Что известно об уже обычном
Самый распространенный вид ужей, неядовитых змей семьи ужей.
Ужи отличаются от других змей "желтыми ушами" — ярко-выраженными метками на голове, чаще желтыми, но иногда белыми и оранжевыми. Самки больше по размеру самцов, иногда достигают до 1,5 метров, но чаще размеры не больше метра. Питается в основном живыми лягушками, грызунами и реже рыбой. Естественными врагами уже являются аисты, хищные птицы и некоторые млекопитающие.
Ужи хорошо приручаются и переносят неволю.
Напомним, водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и коллеги из Коммунального учреждения спасательно-водолазной службы провели совместные учения в акватории Черного моря. Они улучшали навыки спасения людей на воде и оказания медицинской помощи пострадавшим.