Одеські фермери викосили на полі Герб України: тепер кличуть у гості
Одеські фермери на полі викосили величезний Герб України. З висоти видно величезний український тризуб і напис "Світанок" під ним.
Відео вони виклали у соціальних мережах.
Герб України посеред поля
На відео можна побачити, як фермери створили герб і вже наводили його контур, аби зробити малюнок чіткішим.
Тепер вони закликають усіх українців, за змоги прихати в Одеську область і зробити світлини на фоні цього шедевру.
"Дівчата, забуваємо про ту кукурудзу, про ті соняшники. Біжимо фоткатися біля найбільшого герба України, поки є така можливість", — звертається до українок автор відео.
@traktorist.47
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Користувачі соцмережі писали коментарі під відео та захоплювалися роботою фермерів.
- "На фоні такої краси просто необхідна фотосесія".
- "Їхала і була в захваті. Які талановиті люди! Це ж не на папері малювати".
- "Аж серце защеміло, яка гарна в нас країна та люди".
Нагадаємо, у Києві завершили демонтаж радянського герба на щиті "Батьківщини-матері". У Росії відреагували на цю подію. Російський пропагандист Борис Корчевніков заявив, що демонтаж — це ніщо інше, як "зґвалтування російської жінки".