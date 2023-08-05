Одеські фермери викосили на полі Герб України: тепер кличуть у гості

​Фермери викосили на полі Герб України. Фото: скриншот

Одеські фермери на полі викосили величезний Герб України. З висоти видно величезний український тризуб і напис "Світанок" під ним.

Відео вони виклали у соціальних мережах.

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Герб України посеред поля

На відео можна побачити, як фермери створили герб і вже наводили його контур, аби зробити малюнок чіткішим.

Тепер вони закликають усіх українців, за змоги прихати в Одеську область і зробити світлини на фоні цього шедевру.

"Дівчата, забуваємо про ту кукурудзу, про ті соняшники. Біжимо фоткатися біля найбільшого герба України, поки є така можливість", — звертається до українок автор відео.

Користувачі соцмережі писали коментарі під відео та захоплювалися роботою фермерів.

"На фоні такої краси просто необхідна фотосесія".

"Їхала і була в захваті. Які талановиті люди! Це ж не на папері малювати".

"Аж серце защеміло, яка гарна в нас країна та люди".

Нагадаємо, у Києві завершили демонтаж радянського герба на щиті "Батьківщини-матері". У Росії відреагували на цю подію. Російський пропагандист Борис Корчевніков заявив, що демонтаж — це ніщо інше, як "зґвалтування російської жінки".