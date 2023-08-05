Одесские фермеры выкосили на поле Герб Украины: теперь зовут в гости

Фермеры выкосили на поле Герб Украины. Фото: скриншот

Одесские фермеры на поле выкосили огромный герб Украины. С высоты виден огромный украинский трезубец и надпись "Рассвет" под ним.

Видео они выложили в социальных сетях.

Читайте также:

Герб Украины посреди поля

На видео можно увидеть, как фермеры создали герб и уже наводили его контур, чтобы сделать рисунок более четким.

Теперь они призывают всех украинцев, чтобы приехать в Одесскую область и сделать фотографии на фоне этого шедевра.

"Девушки, забываем о той кукурузе, о тех подсолнухах. Бежим фоткаться у самого большого герба Украины, пока есть такая возможность", — обращается к украинкам автор видео.

Пользователи соцсети писали комментарии под видео и восхищались работой фермеров.

"На фоне такой красоты просто необходима фотосессия".

"Ехала и была в восторге. Какие талантливые люди! Это же не на бумаге рисовать".

"Сердце защемило, как хороша у нас страна и люди".

Напомним, в Киеве завершили демонтаж советского герба на щите "Батькивщины-матери". В России отреагировали на это событие. Российский пропагандист Борис Корчевников заявил, что демонтаж — это не что иное, как "изнасилование российской женщины".