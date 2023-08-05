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Одесские фермеры выкосили на поле Герб Украины: теперь зовут в гости

5 августа 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Одесские фермеры выкосили на поле Герб Украины: теперь зовут в гости
Фермеры выкосили на поле Герб Украины. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Одесские фермеры на поле выкосили огромный герб Украины. С высоты виден огромный украинский трезубец и надпись "Рассвет" под ним.

Видео они выложили в социальных сетях.

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Герб Украины посреди поля

На видео можно увидеть, как фермеры создали герб и уже наводили его контур, чтобы сделать рисунок более четким.

Теперь они призывают всех украинцев, чтобы приехать в Одесскую область и сделать фотографии на фоне этого шедевра.

"Девушки, забываем о той кукурузе, о тех подсолнухах. Бежим фоткаться у самого большого герба Украины, пока есть такая возможность", — обращается к украинкам автор видео.

Пользователи соцсети писали комментарии под видео и восхищались работой фермеров.

  • "На фоне такой красоты просто необходима фотосессия".
  • "Ехала и была в восторге. Какие талантливые люди! Это же не на бумаге рисовать".
  • "Сердце защемило, как хороша у нас страна и люди".

Напомним, в Киеве завершили демонтаж советского герба на щите "Батькивщины-матери". В России отреагировали на это событие. Российский пропагандист Борис Корчевников заявил, что демонтаж — это не что иное, как "изнасилование российской женщины".

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