Одесские фермеры выкосили на поле Герб Украины: теперь зовут в гости
Одесские фермеры на поле выкосили огромный герб Украины. С высоты виден огромный украинский трезубец и надпись "Рассвет" под ним.
Видео они выложили в социальных сетях.
Герб Украины посреди поля
На видео можно увидеть, как фермеры создали герб и уже наводили его контур, чтобы сделать рисунок более четким.
Теперь они призывают всех украинцев, чтобы приехать в Одесскую область и сделать фотографии на фоне этого шедевра.
"Девушки, забываем о той кукурузе, о тех подсолнухах. Бежим фоткаться у самого большого герба Украины, пока есть такая возможность", — обращается к украинкам автор видео.
@traktorist.47
#pourtoi #tractor #fermer #tracteur #farmtok #farmlife #agri #agriculture #landwirtschaft #foruyou #claas #agro #fermers #tractors #amsr #2023 #love♬ оригинальный звук - Молодой ТракТорисТ
Пользователи соцсети писали комментарии под видео и восхищались работой фермеров.
- "На фоне такой красоты просто необходима фотосессия".
- "Ехала и была в восторге. Какие талантливые люди! Это же не на бумаге рисовать".
- "Сердце защемило, как хороша у нас страна и люди".
Напомним, в Киеве завершили демонтаж советского герба на щите "Батькивщины-матери". В России отреагировали на это событие. Российский пропагандист Борис Корчевников заявил, что демонтаж — это не что иное, как "изнасилование российской женщины".