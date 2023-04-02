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Одеські кінологи разом зі службовими собаками розкрили 559 злочинів

2 квітня 2023 15:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеські кінологи разом зі службовими собаками розкрили 559 злочинів
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4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одесі підготовкою службових собак займаються майже 40 працівників. Кінологічний штат нараховує понад 50 собак – німецькі та бельгійські вівчарки, лабрадори, англійські спрингер-спанієлі, добермани та ротвейлери.

Про це повідомляють в ГУНП в Одеській області.

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"Залежно від хисту тварин, ми тренуємо їх за чотирма напрямами: пошук людей та речей; пошук тіл; пошук наркотичних засобів, а також пошук вибухових речовин і пристроїв, вогнепальної зброї, набоїв. Також ми залучаємо собак до участі у забезпеченні правопорядку, протидії злочинності, профорієнтації та навіть антитерористичних заходів. За останнім напрямом ми підготували службового собаку для підрозділу "КОРД", — розповідає начальник Кінологічного центру ГУНП в Одеській області Олена Чернілевська-Ісайко.

Як тренують службових собак

Тренують чотирилапих на території розміром з гектар, де облаштовані відкриті та закриті вольєри, дресирувальний майданчик, побудований за міжнародними стандартами, та сучасний ветеринарний пункт.

За 2-3 місяці кінологи навчають вуханів слухняності, потім собаки складають невеличкий тест, який дає можливість фахівцям спрогнозувати, за яким напрямом ті будуть працювати надалі. Наприклад, якщо собака дуже охоча до ласощів, з неї вийде гарний розшуковець.

Розкриття злочинів кінологічною службою

Результати роботи кінологічної служби говорять самі за себе: за 2022 рік завдяки ефективному застосуванню службових собак кінологи допомогли розкрити 559 злочинів, із них 7 вбивств, 1 зґвалтування, 6 тяжких тілесних ушкоджень, 29 розбоїв та пограбувань, 231 крадіжка. Також вони сприяли вилученню понад 65 кг наркотичних засобів.

Службові собаки лікують людей

Кінологи зі своїми собаками беруть участь у змаганнях, а також проводять для людей з особливостями розвитку каністерапію. Це — особливий метод позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують, через спеціально керованих і навчених собак.

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