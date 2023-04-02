Одесские кинологи вместе со служебными собаками раскрыли 559 преступлений

2 апреля в Украине отмечают День кинолога

В Одессе подготовкой служебных собак занимаются около 40 работников. Кинологический штат насчитывает более 50 собак – немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры, английские спрингер-спаниели, доберманы и ротвейлеры.

Об этом сообщают в ГУНП в Одесской области.

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"В зависимости от способности животных, мы тренируем их по четырем направлениям: поиск людей и вещей; поиск тел; поиск наркотических средств, а также поиск взрывчатых веществ и устройств, огнестрельного оружия, патронов. Также мы привлекаем собак к участию в обеспечении правопорядка, противодействии преступности, профориентации и даже антитеррористических мероприятий По последнему направлению мы подготовили служебную собаку для подразделения "КОРД", — рассказывает начальник Кинологического центра ГУНП в Одесской области Елена Чернилевская-Исайко.

Как тренируют служебных собак

Тренируют четырехлапых на территории размером с гектар, где обустроены открытые и закрытые вольеры, дрессировочная площадка, построенная по международным стандартам, и современный ветеринарный пункт.

За 2-3 месяца кинологи обучают животных послушанию, потом собаки сдают небольшой тест, который дает возможность специалистам спрогнозировать, по какому направлению те будут работать в дальнейшем. Например, если собака очень охотна к лакомству, из нее выйдет хороший поисковик.

Раскрытие преступлений кинологической службой

Результаты работы кинологической службы говорят сами за себя: за 2022 год благодаря эффективному применению служебных собак кинологи помогли раскрыть 559 преступлений, из них 7 убийств, 1 изнасилование, 6 тяжких телесных повреждений, 29 разбоев и ограблений, 231 воровство. Также они способствовали изъятию более 65 кг наркотических средств.

Служебные собаки лечат людей

Кинологи со своими собаками принимают участие в соревнованиях, а также проводят для людей с особенностями развития — канистерапию. Это — особый метод положительного психосоциального и физиореабилитационного воздействия на людей, нуждающихся в этом, через специально управляемых и обученных собак.