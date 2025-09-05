Тренінг з офтальмології для лікарів в Одесі від IsraAID

Тренінг в Одесі. Фото: Міжнародна гуманітарна організація IsraAID.

В Одесі медики пройшли практичний майстер-клас від міжнародної організації IsraAID. Вони вдосконалили техніку офтальмологічного огляду та навчились ефективніше застосовувати сучасне обладнання у щоденній роботі з пацієнтами.

Про це Новини.LIVE повідомила пресслужба міжнародної гуманітарної організації IsraAID.

Реклама

Читайте також:

Новий досвід

У міській клінічній лікарні №10 в Одесі лікарі пройшли майстер-клас із використання отоофтальмоскопів. Тренінг організувала міжнародна гуманітарна організація IsraAID. У 2024 році лікарня отримала шість портативних отоофтальмоскопів від партнерів. Тепер медики мали змогу відпрацювати практичні навички під керівництвом тренерів організації. Такий огляд допомагає вчасно виявити зміни судин очного дна, що можуть сигналізувати про проблеми з мозком та іншими органами, і дозволяє своєчасно розпочати лікування.

Участь у тренінгу взяли 15 лікарів різних спеціальностей: кардіологи, неврологи, урологи та медики приймального відділення. Подія збіглася з відкриттям нового Травмпункту ока у лікарні. Завдяки цьому пацієнти з травмами очей зможуть отримувати допомогу швидше, а підготовка медиків робить лікування ще ефективнішим.

Медики на тренінгу в Одесі. Фото: Міжнародна гуманітарна організація IsraAID.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи можливий в Україні новий локдаун. Також ми писали, що Франція готує лікарів до можливої війни.