Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеські лікарі відточували сучасні методики огляду очей

Одеські лікарі відточували сучасні методики огляду очей

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 15:52
Тренінг з офтальмології для лікарів в Одесі від IsraAID
Тренінг в Одесі. Фото: Міжнародна гуманітарна організація IsraAID.

В Одесі медики пройшли практичний майстер-клас від міжнародної організації IsraAID. Вони вдосконалили техніку офтальмологічного огляду та навчились ефективніше застосовувати сучасне обладнання у щоденній роботі з пацієнтами.

Про це Новини.LIVE повідомила пресслужба міжнародної гуманітарної організації IsraAID.

Реклама
Читайте також:

Новий досвід

У міській клінічній лікарні №10 в Одесі лікарі пройшли майстер-клас із використання отоофтальмоскопів. Тренінг організувала міжнародна гуманітарна організація IsraAID. У 2024 році лікарня отримала шість портативних отоофтальмоскопів від партнерів. Тепер медики мали змогу відпрацювати практичні навички під керівництвом тренерів організації. Такий огляд допомагає вчасно виявити зміни судин очного дна, що можуть сигналізувати про проблеми з мозком та іншими органами, і дозволяє своєчасно розпочати лікування.

Участь у тренінгу взяли 15 лікарів різних спеціальностей: кардіологи, неврологи, урологи та медики приймального відділення. Подія збіглася з відкриттям нового Травмпункту ока у лікарні. Завдяки цьому пацієнти з травмами очей зможуть отримувати допомогу швидше, а підготовка медиків робить лікування ще ефективнішим.

Одеса
Медики на тренінгу в Одесі. Фото: Міжнародна гуманітарна  організація IsraAID.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи можливий в Україні новий локдаун. Також ми писали, що Франція готує лікарів до можливої війни.

Одеса лікарні медики Одеська область медицина Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації