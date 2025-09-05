Тренинг по офтальмологии для врачей в Одессе от IsraAID

Тренинг в Одессе. Фото: Международная гуманитарная организация IsraAID.

В Одессе медики прошли практический мастер-класс от международной организации IsraAID. Они усовершенствовали технику офтальмологического осмотра и научились эффективнее применять современное оборудование в ежедневной работе с пациентами.

Об этом Новини.LIVE сообщила пресс-служба международной гуманитарной организации IsraAID.

Новый опыт

В городской клинической больнице №10 в Одессе врачи прошли мастер-класс по использованию отоофтальмоскопов. Тренинг организовала международная гуманитарная организация IsraAID. В 2024 году больница получила шесть портативных отоофтальмоскопов от партнеров. Теперь медики имели возможность отработать практические навыки под руководством тренеров организации. Такой осмотр помогает вовремя выявить изменения сосудов глазного дна, которые могут сигнализировать о проблемах с мозгом и другими органами, и позволяет своевременно начать лечение.

Участие в тренинге приняли 15 врачей разных специальностей: кардиологи, неврологи, урологи и медики приемного отделения. Событие совпало с открытием нового Травмпункта глаза в больнице. Благодаря этому пациенты с травмами глаз смогут получать помощь быстрее, а подготовка медиков делает лечение еще более эффективным.

Медики на тренинге в Одессе, фото: Международная гуманитарная организация IsraAID.

