Одеські Лицарі нищать техніку ворога на Бахмутському напрямку

Знищення групи пілотів БпЛА під Бахмутом. Фото: скриншот з відео

Одеські бійці 28 ОМБр, які боронять нашу країну з перших днів повномасштабного вторгнення, продовжують нищити техніку окупантів. Вони опублікували відео знищення ворожі артилерію та операторів БпЛА під Бахмутом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила 28 Окрема механізована бригада ім. Лицарів Зимового Походу

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"Як у нащадків козаків, у нас теж є своє закляття, аби побороти нечисту силу. 155 зачарованих мм і у нечисті псується і пропадає все: грамота, настрій, техніка і сама нечисть", — йдеться у повідомленні військових.

За допомогу FPV-дрона бійця опублікували наслідки роботи по скупченню живої сили та техніки ворога, який намагається контратакувати Сили оборони.

Що вдалося знищити

гаубицю Д-30;

БМП;

піхоту біля посадки;

групу операторів БпЛА;

танк.

Ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили всі атаки росіян в районах Богданівки та Хромового. Своєю чергою, окупанти знову намагалися відновити втрачену позицію в районі Кліщіївки, що на Донеччині, проте безуспішно. Крім того, наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдаючи противнику великих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, що наші Збройні сили України виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту на Мелітопольському напрямку. Військові поступово звільняють територію України, яку захопила армія РФ.