Одеські Лицарі нищать техніку ворога на Бахмутському напрямку (відео)
Одеські бійці 28 ОМБр, які боронять нашу країну з перших днів повномасштабного вторгнення, продовжують нищити техніку окупантів. Вони опублікували відео знищення ворожі артилерію та операторів БпЛА під Бахмутом.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила 28 Окрема механізована бригада ім. Лицарів Зимового Походу
"Як у нащадків козаків, у нас теж є своє закляття, аби побороти нечисту силу. 155 зачарованих мм і у нечисті псується і пропадає все: грамота, настрій, техніка і сама нечисть", — йдеться у повідомленні військових.
За допомогу FPV-дрона бійця опублікували наслідки роботи по скупченню живої сили та техніки ворога, який намагається контратакувати Сили оборони.
Що вдалося знищити
- гаубицю Д-30;
- БМП;
- піхоту біля посадки;
- групу операторів БпЛА;
- танк.
Ситуація на Бахмутському напрямку
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили всі атаки росіян в районах Богданівки та Хромового. Своєю чергою, окупанти знову намагалися відновити втрачену позицію в районі Кліщіївки, що на Донеччині, проте безуспішно. Крім того, наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдаючи противнику великих втрат у живій силі та техніці.
Нагадаємо, що наші Збройні сили України виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту на Мелітопольському напрямку. Військові поступово звільняють територію України, яку захопила армія РФ.
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