Одесские Рыцари уничтожают технику врага на Бахмутском направлении

Уничтожение группы пилотов БПЛА под Бахмутом. Фото: скриншот с видео

Одесские бойцы 28 ОМБр, защищающие нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения, продолжают уничтожать технику оккупантов. Они опубликовали видео уничтожения вражеской артиллерии и операторов БпЛА под Бахмутом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила 28-я Отдельная механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего Похода

Читайте также:

"Как у потомков казаков, у нас тоже есть свое заклятие, чтобы побороть нечистую силу. 155 очарованных миллиметров и в нечисти портится и пропадает все: грамота, настроение, техника и сама нечисть", — говорится в сообщении военных.

За помощь FPV-дрона бойца опубликовали последствия работы по скоплению живой силы и техники врага, пытающегося контратаковать Силы обороны.

Что удалось уничтожить

гаубицу Д-30;

БМП;

пехоту у посадки;

группу операторов БПЛА;

танк.

Ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении ВСУ отразили все атаки россиян в районах Богдановки и Хромового. В свою очередь, оккупанты снова пытались восстановить утраченную позицию в районе Клещиевки, что на Донетчине, однако безуспешно. Кроме того, наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, нанося противнику большие потери в живой силе и технике.

Напомним, что наши Вооруженные силы Украины истощают врага по всей линии фронта на Мелитопольском направлении. Военные постепенно освобождают территорию Украины, захваченную армией РФ.