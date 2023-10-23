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Одесские Рыцари уничтожают технику врага на Бахмутском направлении (видео)

23 октября 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские Рыцари уничтожают технику врага на Бахмутском направлении
Уничтожение группы пилотов БПЛА под Бахмутом. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские бойцы 28 ОМБр, защищающие нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения, продолжают уничтожать технику оккупантов. Они опубликовали видео уничтожения вражеской артиллерии и операторов БпЛА под Бахмутом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила 28-я Отдельная механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего Похода

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"Как у потомков казаков, у нас тоже есть свое заклятие, чтобы побороть нечистую силу. 155 очарованных миллиметров и в нечисти портится и пропадает все: грамота, настроение, техника и сама нечисть", — говорится в сообщении военных.

За помощь FPV-дрона бойца опубликовали последствия работы по скоплению живой силы и техники врага, пытающегося контратаковать Силы обороны.

Что удалось уничтожить

  • гаубицу Д-30;
  • БМП;
  • пехоту у посадки;
  • группу операторов БПЛА;
  • танк.

Ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении ВСУ отразили все атаки россиян в районах Богдановки и Хромового. В свою очередь, оккупанты снова пытались восстановить утраченную позицию в районе Клещиевки, что на Донетчине, однако безуспешно. Кроме того, наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, нанося противнику большие потери в живой силе и технике.

Напомним, что наши Вооруженные силы Украины истощают врага по всей линии фронта на Мелитопольском направлении. Военные постепенно освобождают территорию Украины, захваченную армией РФ.

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