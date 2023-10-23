Одесские Рыцари уничтожают технику врага на Бахмутском направлении (видео)
Одесские бойцы 28 ОМБр, защищающие нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения, продолжают уничтожать технику оккупантов. Они опубликовали видео уничтожения вражеской артиллерии и операторов БпЛА под Бахмутом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила 28-я Отдельная механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего Похода
"Как у потомков казаков, у нас тоже есть свое заклятие, чтобы побороть нечистую силу. 155 очарованных миллиметров и в нечисти портится и пропадает все: грамота, настроение, техника и сама нечисть", — говорится в сообщении военных.
За помощь FPV-дрона бойца опубликовали последствия работы по скоплению живой силы и техники врага, пытающегося контратаковать Силы обороны.
Что удалось уничтожить
- гаубицу Д-30;
- БМП;
- пехоту у посадки;
- группу операторов БПЛА;
- танк.
Ситуация на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении ВСУ отразили все атаки россиян в районах Богдановки и Хромового. В свою очередь, оккупанты снова пытались восстановить утраченную позицию в районе Клещиевки, что на Донетчине, однако безуспешно. Кроме того, наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, нанося противнику большие потери в живой силе и технике.
Напомним, что наши Вооруженные силы Украины истощают врага по всей линии фронта на Мелитопольском направлении. Военные постепенно освобождают территорию Украины, захваченную армией РФ.
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