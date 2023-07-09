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Одеські "лицарі" штурмують ворога на Бахмутському напрямку

9 липня 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські бійці штурмують ворога на Сході
Робота артилерії. Фото: 28-а ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Контрнаступ України триває, воїни ЗСУ продовжують витискати ворога з нашої території. Одеські військові опублікували наслідки вдалого штурму російських позицій в одній з посадок на Бахмутському напрямку. 

Про це повідомили у пресслужбі 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

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Піхотинці за підтримки артилерії та мінометів успішно вибивають окупантів південніше самого міста-фортеці. Жорсткий бій тривав увесь день, але закінчився успіхом. 

"Ворог довго не хотів здаватися, але під вогневим тиском піхоти та мінометів зрештою був змушений тікати далі, де його вже добила наша артилерія", — йдеться у повідомленні бригади.

Військові наголосили, що звільнення кожного метру нашої землі — надважка, титанічна праця, і для повернення всіх територій українці повинні працювати об'єднано.

Після періоду затишшя у червні останній тиждень знову перетворив Бахмут на епіцентр одних із найжорстокіших зіткнень на лінії фронту.

Раніше ми писали, що успіхи українських військових на Бахмутському фронті не вщухають і вони продовжують своє просування. У певних місцях противник опиняється у пастці.

Також ми повідомляли, що українська армія просунулась більш ніж на кілометр на Бахмутському напрямку протягом останньої доби. Однак російські війська не припиняють чинити опір.

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