Одесские бойцы штурмуют врага на Востоке

Одесские "рыцари" штурмуют врага на Бахмутском направлении
Контрнаступление Украины продолжается, воины ВСУ продолжают выжимать врага с нашей территории. Одесские военные опубликовали последствия удачного штурма российских позиций в одной из посадок на Бахмутском направлении.
Об этом сообщили в пресс-службе 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
Пехотинцы при поддержке артиллерии и минометов успешно выбивают оккупантов южнее самого города-крепости. Жестокий бой длился весь день, но закончился успехом.
"Враг долго не хотел сдаваться, но под огневым давлением пехоты и минометов в конце концов был вынужден бежать дальше, где его уже добила наша артиллерия", — говорится в сообщении бригады.
Военные подчеркнули, что освобождение каждого метра нашей земли — сверхтяжелый, титанический труд, и для возвращения всех территорий украинцы должны работать объединено.
После периода затишья в июне последняя неделя снова превратила Бахмут в эпицентр одних из самых жестоких столкновений на линии фронта.
Ранее мы писали, что успехи украинских военных на Бахмутском фронте не утихают и они продолжают свое продвижение. В некоторых местах противник оказывается в ловушке.
Также мы сообщали, что украинская армия продвинулась более чем на километр на Бахмутском направлении в течение последних суток. Однако российские войска не прекращают сопротивляться.