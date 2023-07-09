Одесские бойцы штурмуют врага на Востоке

Работа артиллерии. Фото: 28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Контрнаступление Украины продолжается, воины ВСУ продолжают выжимать врага с нашей территории. Одесские военные опубликовали последствия удачного штурма российских позиций в одной из посадок на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

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Пехотинцы при поддержке артиллерии и минометов успешно выбивают оккупантов южнее самого города-крепости. Жестокий бой длился весь день, но закончился успехом.

"Враг долго не хотел сдаваться, но под огневым давлением пехоты и минометов в конце концов был вынужден бежать дальше, где его уже добила наша артиллерия", — говорится в сообщении бригады.

Военные подчеркнули, что освобождение каждого метра нашей земли — сверхтяжелый, титанический труд, и для возвращения всех территорий украинцы должны работать объединено.

После периода затишья в июне последняя неделя снова превратила Бахмут в эпицентр одних из самых жестоких столкновений на линии фронта.

Ранее мы писали, что успехи украинских военных на Бахмутском фронте не утихают и они продолжают свое продвижение. В некоторых местах противник оказывается в ловушке.

Также мы сообщали, что украинская армия продвинулась более чем на километр на Бахмутском направлении в течение последних суток. Однако российские войска не прекращают сопротивляться.