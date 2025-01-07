Хто з одеських нардепів отримає гроші на житло у Києві

Депутати Верховної Ради України. Фото: ілюстративне/з відкритих джерел

Правом на компенсацію вартості оренди житла минулого року скористалися 95 депутатів Верховної Ради. Серед них п'ятеро народних обранців з Одещини.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті парламенту.

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Хто отримав гроші

Гроші на оренду житла або номер у готелі отримали такі одеські депутати:

Олег Колєв ("Слуга народу");

Сергій Колебошин ("Слуга народу");

Олексій Леонов ("Слуга народу");

Микола Скорик (колишня ОПЗЖ);

Олександр Ткаченко ("Слуга народу").

Кожен з них отримав по 19,5 тис. грн. Зазначимо, усього за рік сума компенсацій депутатам перевищує 20 млн грн.

Хто має право на компенсацію

Народні депутати мають право на компенсацію за оренду житла чи оплату готельного номера за умови, що вони не мають оселі у столиці та зареєстровані за місцем проживання у понад 30 кілометрах від межі Києва. За підрахунками руху ЧЕСНО, середньому на житло одного нардепа держава щомісяця витрачає 16,8 тис. грн. Але оскільки одні депутати користуються правом на компенсацію регулярно, а інші — лише час від часу, виплати на одного депутата варіюються від 10 тис. до майже 300 тис. грн на рік.

Нагадаємо, у Києві народний депутат оскаржив у суді штраф за корупцію. Також ми повідомляли, що справу нардепа Миколи Тищенка передали до суду.