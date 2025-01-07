Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські нардепи отримують гроші на житло — хто і скільки arrow

Одеські нардепи отримують гроші на житло — хто і скільки

7 січня 2025 16:13
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Хто з одеських нардепів отримає гроші на житло у Києві
Депутати Верховної Ради України. Фото: ілюстративне/з відкритих джерел
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Правом на компенсацію вартості оренди житла минулого року скористалися 95 депутатів Верховної Ради. Серед них п'ятеро народних обранців з Одещини. 

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті парламенту.

Читайте також:

Хто отримав гроші

Гроші на оренду житла або номер у готелі отримали такі одеські депутати:

  • Олег Колєв ("Слуга народу");
  • Сергій Колебошин ("Слуга народу");
  • Олексій Леонов ("Слуга народу");
  • Микола Скорик (колишня ОПЗЖ);
  • Олександр Ткаченко ("Слуга народу").

Кожен з них отримав по 19,5 тис. грн. Зазначимо, усього за рік сума компенсацій депутатам перевищує 20 млн грн.

Хто має право на компенсацію

Народні депутати мають право на компенсацію за оренду житла чи оплату готельного номера за умови, що вони не мають оселі у столиці та зареєстровані за місцем проживання у понад 30 кілометрах від межі Києва. За підрахунками руху ЧЕСНО, середньому на житло одного нардепа держава щомісяця витрачає 16,8 тис. грн. Але оскільки одні депутати користуються правом на компенсацію регулярно, а інші — лише час від часу, виплати на одного депутата варіюються від 10 тис. до майже 300 тис. грн на рік.

Нагадаємо, у Києві народний депутат оскаржив у суді штраф за корупцію. Також ми повідомляли, що справу нардепа Миколи Тищенка передали до суду.

Верховна Рада Одеса гроші компенсація народні депутати

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:05 Для правильних платіжок — коли треба надавати показники за воду

17:05 Відкрити франшизу у 2025 році — що мають знати інвестори

17:02 В Україну вдалося повернути трьох дітей з окупованих територій

16:57 ЗСУ завдали удару по штабу морської піхоти РФ на Курщині

16:57 Зарізав батька і сховався у гаражі — жорстокий злочин в Одесі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:48 Німецька пара визнала провину у вбивстві українки та її дочки

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

16:33 Зимова заготівля дров — коли треба починати рубку

16:27 Поліцейського звинуватили у вимаганні хабаря — що вирішив суд

16:21 Юрій Ігнат обійняв нову посаду у Повітряних силах ЗСУ

17:05 Для правильних платіжок — коли треба надавати показники за воду

17:05 Відкрити франшизу у 2025 році — що мають знати інвестори

17:02 В Україну вдалося повернути трьох дітей з окупованих територій

16:57 ЗСУ завдали удару по штабу морської піхоти РФ на Курщині

16:57 Зарізав батька і сховався у гаражі — жорстокий злочин в Одесі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:48 Німецька пара визнала провину у вбивстві українки та її дочки

16:33 Зимова заготівля дров — коли треба починати рубку

16:27 Поліцейського звинуватили у вимаганні хабаря — що вирішив суд

16:21 Юрій Ігнат обійняв нову посаду у Повітряних силах ЗСУ

16:13 Одеські нардепи отримують гроші на житло — хто і скільки

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла