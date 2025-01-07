Кто из одесских нардепов получит деньги на жилье в Киеве

Депутаты Верховной Рады Украины. Фото: иллюстративное/из открытых источников

Правом на компенсацию стоимости аренды жилья в прошлом году воспользовались 95 депутатов Верховной Рады. Среди них пятеро народных избранников из Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте парламента.

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Кто получил деньги

Деньги на аренду жилья или номер в гостинице получили такие одесские депутаты:

Олег Колев ("Слуга народа");

Сергей Колебошин ("Слуга народа");

Алексей Леонов ("Слуга народа");

Никола Скорик (бывшая ОПЗЖ);

Александр Ткаченко ("Слуга народа").

Каждый из них получил по 19,5 тыс. грн. Отметим, всего за год сумма компенсаций депутатам превышает 20 млн грн.

Кто имеет право на компенсацию

Народные депутаты имеют право на компенсацию за аренду жилья или оплату гостиничного номера при условии, что они не имеют жилья в столице и зарегистрированы по месту жительства в более чем 30 километрах от границы Киева. По подсчетам движения ЧЕСНО, в среднем на жилье одного нардепа государство ежемесячно тратит 16,8 тыс. грн. Но поскольку одни депутаты пользуются правом на компенсацию регулярно, а другие — лишь время от времени, выплаты на одного депутата варьируются от 10 тыс. до почти 300 тыс. грн в год.

Напомним, в Киеве народный депутат обжаловал в суде штраф за коррупцию. Также мы сообщали, что дело нардепа Николая Тищенко передали в суд.