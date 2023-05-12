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Одеські патріотичні коти зʼявилися в Запоріжжі

12 травня 2023 17:30
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Анна Мурадова
Редактор
Одеські патріотичні коти зʼявилися в Запоріжжі
Патріотичні коти в Запоріжжі. Фото: LBWS CAT
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські патріотичні коти підкорюють Україну. Слідом за Одесою, де нараховують понад 100 малюнків, український котик з'явився й в Запоріжжі. 

Про це повідомляють художники LBWS CAT.

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Художники наразі подорожують Україною, залишаючи всюди котиків, обʼєднаних тематикою та стилем.  В Запоріжжі тепер з’явилось одразу три мурали: кіт з бандурою, кіт козак з рушницею й двоє люблячих котиків. 

Мурали котиків в Одесі

В місті є мурал, присвячений котику-пілоту. Котик зображений у костюмі пілота з українським прапором на рукаві. Двома лапами він впевнено тримає бойовий літак. Дуже символічно, що котик-пілот з’явився після святкування Дня Повітряних сил Збройних сил України. 

Стіну в самому серці Молдаванки прикрасили зображенням одразу двох котів-працівників ЖКС.

В Одесі в районі Таїрова з’явився мурал"Кіт на джипі". Малюнок з’явився саме після того, як Одеська 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу отримала десять новеньких пікапів. Придбати автівки вдалося фонду "Повернись живим".

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