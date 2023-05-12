Одесские патриотические кошки появились в Запорожье

Патриотические кошки в Запорожье. Фото: LBWS CAT

Одесские патриотические коты покоряют Украину. Вслед за Одессой, где насчитывается более 100 рисунков, украинский котик появился и в Запорожье.

Об этом сообщают художники LBWS CAT.

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Художники сейчас путешествуют по Украине, оставляя повсюду котиков, объединенных тематикой и стилем. В Запорожье теперь появилось сразу три мурала: кот с бандурой, кот казак с ружьем и двое любящих котиков.

Муралы котиков в Одессе

В городе есть мурал, посвященный коту-пилоту. Котик изображен в костюме пилота с флагом на рукаве. Двумя лапами он уверенно держит боевой самолет. Очень символично, что котик-пилот появился после празднования Дня Воздушных сил Украины.

Стену в самом сердце Молдаванки украсили изображением сразу двух кошек-работников ЖКС.

В Одессе в районе Таирова появился мурал "Кот на внедорожнике". Рисунок появился именно после того, как Одесская 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода получила десять новеньких пикапов. Приобрести авто удалось фонду "Вернись живым".