Як оформити пенсійне посвідчення в "Дії" в Одесі

Дві жіночки стоять на пішохідному переході. Фото: Новини.LIVE

Одеські пенсіонери тепер можуть оформити електронне пенсійне посвідчення в застосунку "Дія". Воно замінює паперовий документ, полегшуючи доступ до послуг.

Як отримати посвідчення та відмовитися від паперової версії, розповіли у суботу, 11 січня, в Одеській міській раді.

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За інформацією мерії, завдяки цьому нововведенню більше не потрібно носити із собою паперовий документ — всі необхідні дані тепер завжди під рукою у смартфоні. За бажанням можна оформити тільки електронну версію, без паперового аналога.

Як оформити електронне пенсійне посвідчення

Увійдіть на вебпортал ПФУ:

﻿﻿Перейдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення"

﻿﻿Оберіть "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення"

﻿Виберіть "Електронне посвідчення" (без паперового оригіналу)

Заповніть заяву і надішліть її.

Результат розгляду буде доступний у розділі "Мої звернення"

У міськраді зазначають, що після додавання посвідчення до "Дії" воно матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог. Його можна використовувати для підтвердження статусу пенсіонера, отримання пільг чи інших послуг.

Нагадаємо, у січні пенсіонерам нарахують 570 грн доплати. Також ми писали, що на початку березня поточного року в Україні проведуть масштабне підвищення пенсійних виплат.