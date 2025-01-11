Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські пенсіонери можуть отримати посвідчення в "Дії" arrow

Одеські пенсіонери можуть отримати посвідчення в "Дії"

11 січня 2025 16:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Як оформити пенсійне посвідчення в "Дії" в Одесі
Дві жіночки стоять на пішохідному переході. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеські пенсіонери тепер можуть оформити електронне пенсійне посвідчення в застосунку "Дія". Воно замінює паперовий документ, полегшуючи доступ до послуг.

Як отримати посвідчення та відмовитися від паперової версії, розповіли у суботу, 11 січня, в Одеській міській раді.

Читайте також:

Пенсійне в "Дії"

За інформацією мерії, завдяки цьому нововведенню більше не потрібно носити із собою паперовий документ — всі необхідні дані тепер завжди під рукою у смартфоні. За бажанням можна оформити тільки електронну версію, без паперового аналога.

Як оформити електронне пенсійне посвідчення

  • Увійдіть на вебпортал ПФУ:
  • ﻿﻿Перейдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення"
  • ﻿﻿Оберіть "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення"
  • ﻿Виберіть "Електронне посвідчення" (без паперового оригіналу)
  • Заповніть заяву і надішліть її.

Результат розгляду буде доступний у розділі "Мої звернення"

У міськраді зазначають, що після додавання посвідчення до "Дії" воно матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог. Його можна використовувати для підтвердження статусу пенсіонера, отримання пільг чи інших послуг.

Нагадаємо, у січні пенсіонерам нарахують 570 грн доплати. Також ми писали, що на початку березня поточного року в Україні проведуть масштабне підвищення пенсійних виплат

Одеса пенсії пенсіонери Одеська область Новини Одеси послуги посвідчення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:15 Одеські пенсіонери можуть отримати посвідчення в "Дії"

15:45 В Одесі підліток робив "закладки" — хлопця затримали

15:35 У ССО показали відео взяття в полон солдата КНДР на Курщині

15:23 Синоптик Діденко попередила про похолодання в Україні завтра

15:11 Київ замете снігом — прогноз погоди на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:02 Зеленський провів Ставку — які важливі плани на 2025 рік

15:00 В Одесі безоплатно роздають слухові апарати — де отримати

15:00 Учні зможуть обирати профілі навчання та предмети — деталі

14:58 У СБУ повідомили подробиці взяття в полон солдатів КНДР

14:53 Метапневмовірус вже в Україні — які ускладнення він викликає

16:15 Одеські пенсіонери можуть отримати посвідчення в "Дії"

15:45 В Одесі підліток робив "закладки" — хлопця затримали

15:35 У ССО показали відео взяття в полон солдата КНДР на Курщині

15:23 Синоптик Діденко попередила про похолодання в Україні завтра

15:11 Київ замете снігом — прогноз погоди на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:02 Зеленський провів Ставку — які важливі плани на 2025 рік

15:00 В Одесі безоплатно роздають слухові апарати — де отримати

15:00 Учні зможуть обирати профілі навчання та предмети — деталі

14:58 У СБУ повідомили подробиці взяття в полон солдатів КНДР

14:53 Метапневмовірус вже в Україні — які ускладнення він викликає

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році