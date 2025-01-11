Як оформити пенсійне посвідчення в "Дії" в Одесі

Одеські пенсіонери можуть отримати посвідчення в "Дії"
Одеські пенсіонери тепер можуть оформити електронне пенсійне посвідчення в застосунку "Дія". Воно замінює паперовий документ, полегшуючи доступ до послуг.
Як отримати посвідчення та відмовитися від паперової версії, розповіли у суботу, 11 січня, в Одеській міській раді.
Пенсійне в "Дії"
За інформацією мерії, завдяки цьому нововведенню більше не потрібно носити із собою паперовий документ — всі необхідні дані тепер завжди під рукою у смартфоні. За бажанням можна оформити тільки електронну версію, без паперового аналога.
Як оформити електронне пенсійне посвідчення
- Увійдіть на вебпортал ПФУ:
- Перейдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення"
- Оберіть "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення"
- Виберіть "Електронне посвідчення" (без паперового оригіналу)
- Заповніть заяву і надішліть її.
Результат розгляду буде доступний у розділі "Мої звернення"
У міськраді зазначають, що після додавання посвідчення до "Дії" воно матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог. Його можна використовувати для підтвердження статусу пенсіонера, отримання пільг чи інших послуг.
Нагадаємо, у січні пенсіонерам нарахують 570 грн доплати. Також ми писали, що на початку березня поточного року в Україні проведуть масштабне підвищення пенсійних виплат.
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