Как оформить пенсионное удостоверение в "Дії" в Одессе

Одесские пенсионеры могут получить удостоверение в "Дії"
Одесские пенсионеры теперь могут оформить электронное пенсионное удостоверение в приложении "Дія". Оно заменяет бумажный документ, облегчая доступ к услугам.
Как получить удостоверение и отказаться от бумажной версии, рассказали в субботу, 11 января, в Одесском городском совете.
Пенсионное в "Дії"
По информации мэрии, благодаря этому нововведению больше не нужно носить с собой бумажный документ — все необходимые данные теперь всегда под рукой в смартфоне. По желанию можно оформить только электронную версию, без бумажного аналога.
Как оформить электронное пенсионное удостоверение
- Войдите на веб-портал ПФУ
- Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении"
- Выберите "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения"
- Выберите "Электронное удостоверение" (без бумажного оригинала)
- Заполните заявление и отправьте его
Результат рассмотрения будет доступен в разделе "Мои обращения".
В горсовете отмечают, что после добавления удостоверения к "Дії" оно будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный аналог. Его можно использовать для подтверждения статуса пенсионера, получения льгот или других услуг.
Напомним, в январе пенсионерам начислят 570 грн доплаты. Также мы писали, что в начале марта текущего года в Украине проведут масштабное повышение пенсионных выплат.
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