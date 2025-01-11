Как оформить пенсионное удостоверение в "Дії" в Одессе

Две женщины стоят на пешеходном переходе. Фото: Новини.LIVE

Одесские пенсионеры теперь могут оформить электронное пенсионное удостоверение в приложении "Дія". Оно заменяет бумажный документ, облегчая доступ к услугам.

Как получить удостоверение и отказаться от бумажной версии, рассказали в субботу, 11 января, в Одесском городском совете.

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По информации мэрии, благодаря этому нововведению больше не нужно носить с собой бумажный документ — все необходимые данные теперь всегда под рукой в смартфоне. По желанию можно оформить только электронную версию, без бумажного аналога.

Как оформить электронное пенсионное удостоверение

Войдите на веб-портал ПФУ

Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении"

Выберите "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения"

Выберите "Электронное удостоверение" (без бумажного оригинала)

Заполните заявление и отправьте его

Результат рассмотрения будет доступен в разделе "Мои обращения".

В горсовете отмечают, что после добавления удостоверения к "Дії" оно будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный аналог. Его можно использовать для подтверждения статуса пенсионера, получения льгот или других услуг.

Напомним, в январе пенсионерам начислят 570 грн доплаты. Также мы писали, что в начале марта текущего года в Украине проведут масштабное повышение пенсионных выплат.