Одеські пенсіонери отримують менш ніж 150 доларів на місяць

Літня жінка йде містом. Фото: Новини.LIVE

Пенсійні виплати в Одесі нижчі, ніж у середньому по країні. Місцеві літні люди отримують менш ніж 150 доларів на місяць.

Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

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Які пенсії в Одесі

Пенсійні виплати в Одесі складають у середньому 5597 грн на місяць, що еквівалентно менш ніж 150 доларам, що є нижчим, ніж у більшості регіонів України. Для порівняння, середній показник по країні становить 5 852 грн.

Пенсії в інших містах

Виплати в Одесі не лише нижчі за середній рівень, але й значно поступаються пенсіям у столиці, де середній розмір пенсії сягає 7 971 грн, та в інших областях, таких як Рівненська —7 276 грн, і Донецька — 7 158 грн. А ось найнижчі пенсії в Україні виплачують у західних областях. Наприклад, у Тернопільській області середня пенсія становить 4 460 грн, у Чернівецькій — 4 664 грн, а на Закарпатті — 4 697 грн.

Нагадаємо, в Україні вже наступного року відбудуться два етапи підвищення пенсій для громадян. У березні очікується індексація виплат, а влітку певні категорії пенсіонерів отримають збільшення пенсійних виплат. Також ми писали, що в Україні за певних обставин можливий перерахунок пенсій військовим. Йдеться про право на виплати на особливих умовах.