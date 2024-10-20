Одесские пенсионеры получают менее 150 долларов в месяц

Пожилая женщина идет по городу. Фото: Новини.LIVE

Пенсионные выплаты в Одессе ниже, чем в среднем по стране. Местные пожилые люди получают менее 150 долларов в месяц.

Об этом говорится в исследовании Опендатабота.

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Какие пенсии в Одессе

Пенсионные выплаты в Одессе составляют в среднем 5 597 грн в месяц, что эквивалентно менее 150 долларам, что ниже, чем в большинстве регионов Украины. Для сравнения, средний показатель по стране составляет 5 852 грн.

Пенсии в других городах

Выплаты в Одессе не только ниже среднего уровня, но и значительно уступают пенсиям в столице, где средний размер пенсии достигает 7 971 грн, и в других областях, таких как Ровенская —7 276 грн, и Донецкая — 7 158 грн. А вот самые низкие пенсии в Украине выплачиваются в западных областях. Например, в Тернопольской области средняя пенсия составляет 4 460 грн, в Черновицкой — 4 664 грн, а в Закарпатье — 4 697 грн.

Напомним, в Украине уже в следующем году состоится два этапа повышения пенсий для граждан. В марте ожидается индексация выплат, а летом некоторые категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат. Также мы писали, что в Украине при определенных обстоятельствах возможен перерасчет пенсий военным. Речь идет о праве на выплаты на особых условиях.