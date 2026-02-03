Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеські підприємці можуть отримати допомогу — яка сума

Одеські підприємці можуть отримати допомогу — яка сума

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 14:05
Допомога ФОПам в Одесі: до 15 тисяч гривень
Чоловіки п'ють каву біля кав'ярні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні стартує програма підтримки малого бізнесу, якою можуть скористатися підприємці Одеси. ФОПи 2 та 3 групи з найманими працівниками отримають одноразову виплату. Кошти можна спрямувати на енергостійкість і стабільну роботу під час відключень. Подати заявку потрібно до кінця березня.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Реклама
Читайте також:

Допомога ФОП

Підтримка передбачена для фізичних осіб підприємців 2 та 3 групи спрощеної системи оподаткування. Отримати допомогу можуть зокрема одеські ФОПи, зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року, які мають щонайменше одного найманого працівника. Обов’язкова умова — відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ. Також бізнес має працювати у соціально важливих сферах.

Програма стосується, зокрема, кав’ярень, пекарень і продуктових крамниць. Допомогу можуть отримати аптеки, приватні медичні кабінети та амбулаторії. Також у переліку — ремонтні майстерні, сервісні центри, малі будівельні ФОПи, дитячі садки, центри розвитку та кур’єрські служби.

Сума виплати залежить від кількості найманих працівників і може сягати до 15 тисяч гривень.

  • 1 працівник – 7 500 грн; 
  • 2 працівники – 9 000 грн; 
  • 3 працівники – 10 500 грн; 
  • 4 працівники – 12 000 грн;
  • 5 працівників – 13 500 грн;
  • 6 та більше працівників – 15 000 грн. 

Гроші дозволено витрачати на генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі, системи зберігання енергії та стабілізатори. Також кошти можна спрямувати на пальне для генераторів, оплату електроенергії, кабелі, монтаж і введення обладнання в експлуатацію.

Подати заявку підприємці з Одеси та області можуть до 31 березня. Програма покликана допомогти бізнесу працювати стабільно навіть за складних енергетичних умов.

Як отримати допомогу

  • Авторизуйтеся на порталі "Дія";
  • У категорії "Підприємництво" перейдіть на сторінку послуги "Допомога ФОП на енергостійкість" та натисніть "Подати заяву";
  • Перевірте дані про себе;
  • Оберіть, на що плануєте витратити допомогу;
  • Підтвердіть, що допомога буде витрачена за цільовим призначенням;
  • Відкрийте "Дія.Картку" або оберіть її, якщо ви вже маєте;
  • Перегляньте дані заяви та підпишіть її;
  • Очікуйте нарахування.

Після перевірки упродовж 10 днів ви отримаєте сповіщення та нарахування коштів, а статус заяви в Дії зміниться. Кошти надійдуть на вашу Дія.Картку. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що деякі підприємці будуть платити 15% єдиного податку. Також ми писали, що Приватбанк закриває рахунки ФОПам.

Одеса ФОП Одеська область Новини Одеси бізнес підприємці
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації