Допомога ФОПам в Одесі: до 15 тисяч гривень

Чоловіки п'ють каву біля кав'ярні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні стартує програма підтримки малого бізнесу, якою можуть скористатися підприємці Одеси. ФОПи 2 та 3 групи з найманими працівниками отримають одноразову виплату. Кошти можна спрямувати на енергостійкість і стабільну роботу під час відключень. Подати заявку потрібно до кінця березня.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Допомога ФОП

Підтримка передбачена для фізичних осіб підприємців 2 та 3 групи спрощеної системи оподаткування. Отримати допомогу можуть зокрема одеські ФОПи, зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року, які мають щонайменше одного найманого працівника. Обов’язкова умова — відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ. Також бізнес має працювати у соціально важливих сферах.

Програма стосується, зокрема, кав’ярень, пекарень і продуктових крамниць. Допомогу можуть отримати аптеки, приватні медичні кабінети та амбулаторії. Також у переліку — ремонтні майстерні, сервісні центри, малі будівельні ФОПи, дитячі садки, центри розвитку та кур’єрські служби.

Сума виплати залежить від кількості найманих працівників і може сягати до 15 тисяч гривень.

1 працівник – 7 500 грн;

2 працівники – 9 000 грн;

3 працівники – 10 500 грн;

4 працівники – 12 000 грн;

5 працівників – 13 500 грн;

6 та більше працівників – 15 000 грн.

Гроші дозволено витрачати на генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі, системи зберігання енергії та стабілізатори. Також кошти можна спрямувати на пальне для генераторів, оплату електроенергії, кабелі, монтаж і введення обладнання в експлуатацію.

Подати заявку підприємці з Одеси та області можуть до 31 березня. Програма покликана допомогти бізнесу працювати стабільно навіть за складних енергетичних умов.

Як отримати допомогу

Авторизуйтеся на порталі "Дія";

У категорії "Підприємництво" перейдіть на сторінку послуги "Допомога ФОП на енергостійкість" та натисніть "Подати заяву";

Перевірте дані про себе;

Оберіть, на що плануєте витратити допомогу;

Підтвердіть, що допомога буде витрачена за цільовим призначенням;

Відкрийте "Дія.Картку" або оберіть її, якщо ви вже маєте;

Перегляньте дані заяви та підпишіть її;

Очікуйте нарахування.

Після перевірки упродовж 10 днів ви отримаєте сповіщення та нарахування коштів, а статус заяви в Дії зміниться. Кошти надійдуть на вашу Дія.Картку.

