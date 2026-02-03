Помощь ФОПам в Одессе: до 15 тысяч гривен: до 15 тысяч гривен

Мужчины пьют кофе возле кофейни. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине стартует программа поддержки малого бизнеса, которой могут воспользоваться предприниматели Одессы. ФОПы 2 и 3 группы с наемными работниками получат единоразовую выплату. Средства можно направить на энергоустойчивость и стабильную работу во время отключений. Подать заявку нужно до конца марта.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Помощь ФЛП

Поддержка предусмотрена для физических лиц предпринимателей 2 и 3 группы упрощенной системы налогообложения. Получить помощь могут в частности одесские ФЛП, зарегистрированные не позднее 1 декабря 2025 года, которые имеют не менее одного наемного работника. Обязательное условие — отсутствие задолженности по уплате ЕСВ. Также бизнес должен работать в социально важных сферах.

Программа касается, в частности, кафе, пекарен и продуктовых магазинов. Помощь могут получить аптеки, частные медицинские кабинеты и амбулатории. Также в перечне — ремонтные мастерские, сервисные центры, малые строительные ФОПы, детские сады, центры развития и курьерские службы.

Сумма выплаты зависит от количества наемных работников и может достигать до 15 тысяч гривен.

1 работник — 7 500 грн;

2 работника — 9 000 грн;

3 работника — 10 500 грн;

4 работника — 12 000 грн;

5 работников — 13 500 грн;

6 и более работников — 15 000 грн.

Деньги разрешено тратить на генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели, системы хранения энергии и стабилизаторы. Также средства можно направить на топливо для генераторов, оплату электроэнергии, кабели, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию.

Подать заявку предприниматели из Одессы и области могут до 31 марта. Программа призвана помочь бизнесу работать стабильно даже в сложных энергетических условиях.

Как получить помощь

Авторизуйтесь на портале "Дія";

В категории "Предпринимательство" перейдите на страницу услуги "Помощь ФЛП на энергоустойчивость" и нажмите "Подать заявление";

Проверьте данные о себе;

Выберите, на что планируете потратить помощь;

Подтвердите, что помощь будет потрачена по целевому назначению;

Откройте "Дія.Картку" или выберите ее, если вы уже имеете;

Просмотрите данные заявления и подпишите его;

Ожидайте начисления.

После проверки в течение 10 дней вы получите уведомление и начисление средств, а статус заявления в Дії изменится. Средства поступят на вашу Дія.Карту.

Напомним, мы сообщали, что некоторые предприниматели будут платить 15% единого налога. Также мы писали, что Приватбанк закрывает счета ФОПам.