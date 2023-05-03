Одеські поліцейські допомогли херсонцям локалізувати пожежу після артобстрілу росіян

Правоохоронці разом з рятувальниками гасять пожежу. Фото: скриншот / Патрульна поліція Одеської області

Правоохоронці допомогли рятувальникам локалізувати пожежу в будинку, постраждалому від ворожого обстрілу. Зведений загін Одеської патрульної поліції прибули на місце події, де з'ясували, що в результаті від влучання артилерії сталася пожежа.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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Патрульні знайшли двох жінок, які перебували у будинку та евакуювали їх, а також їхніх домашніх улюбленців. Вчасно надана допомога допомогла уникнути жертв.

Охоронці порядку повідомили всі необхідні служби та допомагали рятувальникам гасити пожежу. На щастя, вдалося локалізувати загоряння. В результаті події, житловий будинок отримав серйозні пошкодження, однак допомога зі сторони патрульних змогла зменшити шкоду приміщенню.

Обстріли Херсона

У середу, 3 травня, російські окупанти обстріляли пасажирський потяг Укрзалізниці в Херсоні. На станції Херсон сталося потрапляння до пасажирського вагона, внаслідок якого провідник отримав поранення. Усі пасажири перебували у безпечному укритті на момент обстрілу, тож ніхто з них не постраждав.

Також сьогодні, 3 квітня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.