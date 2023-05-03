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Одесские полицейские помогли херсонцам локализовать пожар после артобстрела россиян

3 мая 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские полицейские помогли херсонцам локализовать пожар после артобстрела россиян
Правоохранители вместе со спасателями тушат пожар. Фото: скриншот/Патрульная полиция Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители помогли спасателям локализовать пожар в доме, пострадавшем от вражеского обстрела. Сводный отряд Одесской патрульной полиции прибыли на место происшествия, где выяснили, что в результате попадания артиллерии произошел пожар.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Патрульные обнаружили двух женщин, которые находились в доме и эвакуировали их, а также их домашних любимцев. Вовремя оказанная помощь помогла избежать жертв.

Правоохранители сообщили все необходимые службы и помогали спасателям тушить пожар. К счастью, удалось локализовать возгорание. В результате происшествия жилой дом получил серьезные повреждения, однако помощь со стороны патрульных смогла уменьшить ущерб помещению.

Обстрелы Херсона

В среду, 3 мая, российские оккупанты обстреляли пассажирский поезд Укрзализныци в Херсоне. На станции Херсон произошло попадание в пассажирский вагон, в результате которого проводник получил ранение. Все пассажиры находились в безопасном укрытии на момент обстрела, поэтому никто из них не пострадал.

Также сегодня, 3 апреля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Они атаковали единственный гипермаркет, который работал в городе. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

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